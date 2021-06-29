«Открытие»: Российские акции начали неделю на позитивной ноте без поддержки нефти и внешнего фона

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research»

Российские акции начинали торговую неделю на позитивной ноте. На 16:00 мск.:

Индекс МосБиржи — 3 843,86 п. (+0,28%), с нач. года +16,84%

Индекс РТС — 1 677,13 п. (+0,3%), с нач. года +20,9%

Рублевый индекс в первые минуты торгов оттолкнулся от 3830 пунктов, затем протестировал 3852,83 п., после в середине дня была консолидация между 3840 и 3845 пунктов.

Последние два торговых дня минувшей недели основное давление на индексы формировали металлурги. Сегодня все представители сектора "Металлов и добычи" торгуются в плюсе за исключением "Русала" и "Мечела". Металлурги стали выглядеть излишне перепроданными на фоне беспокойств о негативном влиянии введённых временных экспортных пошлин на черные и цветные металлы. Внешний фон сдерживал позитивную динамику российского фондового рынка. Нефть дешевела, цены металлов в Лондоне снижались, европейские площадки торговались в красной зоне. Однако фьючерсы на американские фондовые индексы были вблизи рекордных пиков, позитивно ожидания в конце текущей неделе публикацию отчета по рынку труда в США за июнь.

Европа

Европейские акции под давлением, большинство фондовых индексов в красной зоне, наиболее заметно снижались FTSE 100 и IBEX. Акции туристических компаний смотрелись хуже остальных, акции банков и ритейлеров также были под давлением продаж.

Канцлер Германии Ангела Меркель лоббирует запрет въезда в Евросоюз для путешественников из Великобритании на фоне опасения распространения нового штамма коронавируса, получившего название "Дельта".

Португалия повторно ввела требования изоляции для непривитых прибывших. Помимо запретов на законодательном уровне стоит отметить и психологический аспект оценки ситуации со стороны многих граждан, которые боятся заразиться и сами не желают путешествовать по людным туристическим местам, выбирая поездки на природу и однодневные путешествия в места малого скопления людей. Это сдерживает восстановление пострадавших от коронавируса отраслей экономики, несмотря на очевидный прогресс в вакцинации. Акции British Airways падали на 3%, акции easyJet и TUI дешевели на 4%.

Комментарии члена правления ЕЦБ Фабио Панетты не смогли оказать поддержку рыночным настроениям. По мнению Панетты, экономика ЕС вовсе не движется к перегреву. Гибкая денежно-кредитная политика, координация монетарной и бюджетной политики помогают валютному союзу работать лучше. Должна быть уверенность в том, что комбинированная поддержка не будет прекращена раньше срока, подчеркнул представитель ЕЦБ.

Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен подал в отставку, поскольку потерял вотум доверия в парламенте. Он призвал партии найти в себе силы сформировать правящую коалицию, так как досрочные выборы во время пандемии будут драматическим развитием событий, считает Лофвен.

Акции Dr Martens довольно резко взлетели на фоне комментариев аналитиков HSBC, которые отметили, что недавнее снижение цены создает выгодную возможность для покупок. Эти бумаги дебютировали на бирже в январе по цене 370 пенсов и вырастали до 520 пенсов, однако в июне резко упали, так как стало известно, что два руководителя планируют покинуть бизнес.

По ситуации на 16:30 мск:

FTSE 100 - 7116,7 п. (-0,3%),

DAX - 15623 п. (+0,1%),

CAC 40 - 6594 п. (-0,4%).

Валютный рынок

Хотелось бы отметить, что вмененная волатильность курса евро по отношению к доллару (стабильно снижается) с момента краткосрочного всплеска по итогам заседания ФРС от 16 июня, когда Центробанк США анонсировал ястребиный сдвиг от ультраголубиной риторики в пользу начала обсуждения сворачивания программы покупки активов. Снижение волатильности отражает сезонность летнего периода, когда рынок засыпает в ожидании важных событий ближе к наступлению осени. Действительно, к основным событиям, которые в течение летнего периода могут спровоцировать рост волатильности EURUSD, относятся июльское заседание ФРС, заседание ЕЦБ, симпозиум в Джексон-Хоуле, публикация обзора стратегии ЕЦБ и конечно новостной фон вокруг борьбы с коронавирусом.

Фунт стерлингов был самой сильной валютой Большой десятки в середине дня в понедельник. Эта валюта была единственной из группы G10, которая укреплялась против доллара. Поддержку стерлингу оказали спекуляции на тему того, что министр здравоохранения Великобритании, несмотря на все опасения по поводу новых штаммов, может отметить позитивный прогресс в программе вакцинации, что сохраняет шанс на полную отмену в июле обусловленных борьбой с пандемией социальных ограничений в стране.

Превалирующее большинство валют Emerging Markets дешевело в понедельник против доллара. Рубль был в малочисленной группе представителей ЕМ, которые укреплялись или были стабильны к американскому конкуренту. Цены на нефть снижались, поддержку рублю не оказывали. Рубль опирался на последний активный день июньского налогового периода (уплата в бюджет налога на прибыль).

Дальнейшее повышение ключевой ставки может быть необходимо, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg. Ястребиные комментарии главы ЦБР оказали поддержку российской валюте, так как Центробанк будет выбирать шаг повышения ставки в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов, отметила Эльвира Набиуллина.

На геополитическом фронте рубль также смог набрать очки. Как сегодня отметила Ангела Меркель, она по-прежнему считает, что переговоры с Россией могут быть полезными в ряде вопросов. Канцлер дополнительно намекнула на личную встречу с президентом РФ. Напомним, что в минувшую пятницу лидеры ЕС отклонили предложение Германии и Франции о саммите с Владимиром Путиным.

Ближе к вечеру рубль может более заметно ощущать давление продаж со стороны валюты США, однако для USDRUB будет трудно покинуть диапазон 72,50 - 72,00.

По состоянию на 16:30 мск:

USD-RUB – 72,19 (+0,1%),

EUR-RUB – 86,04 (-0,1%),

EUR-USD - $1,1918 (-0,1%),

GBP-USD - $1,3899 (+0,1%),

USD-JPY – 110,81 (+0,1%).

Товарные рынки

Цены на нефть Brent снижались в понедельник, испытывая пиетет перед $76/барр. – самым высоким уровнем с октября 2018 года. Как ожидается, ОПЕК на этой неделе в четверг сократит ограничение на добычу на полмиллиона баррелей в сутки. Однако это не компенсирует дефицит, который по собственным прогнозам картеля существует на рынке по состоянию на настоящий момент. Американские войска нанесли воздушные удары в воскресенье по позициям поддерживаемых Иранов ополченцев, которых обвиняют в нападение на американские объекты в Ираке. Это ухудшает фон переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Риск для рынка нефти в том, что Саудовская Аравия, может более агрессивно начать сокращать добровольное снижение поставок.

В настоящий момент августовский фьючерс на Brent торгуется на 81 цент дороже сентябрьского. Это бэквордация – бычья структура для нефтяного рынка, поскольку она делает убыточным формирование запасов. В начале месяца бэкводация ближних фьючерсов составляла 40 центов. Соответственно, в течение июня ситуация стала более бычьей.

Запасы нефти в нефтетанкерах за минувшую неделю сократились на 17% до самого низкого значения с апреля 2020 года, свидетельствует статистика компании Vortexa.

Дорожный трафик в Калифорнии близок к допандемическим уровням. Штат 11 июня снял обусловленные коронавирусом ограничения.

По ситуации на 15:15 мск: