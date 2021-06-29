ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня останется в нижней части зоны 3800-3850 пунктов из-за отката нефтяных котировок

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник позитивный настрой на мировых рынках начал угасать. Индексы развивающихся и развитых стран не показали значимой динамики (MSCI EM: +0,1%; MSCI World: 0%) ввиду усилившейся к концу дня склонности инвесторов к фиксации прибыли на товарных рынках и в акциях циклических секторов, нивелировавших спрос на hi-tech. В результате основные фондовый индекс в США показали разнонаправленную динамику: S&P500 (+0,4%) и NASDAQ Composite (+1,0%) сумели обновить свои исторические пики, а вот Dow Jones IA (-0,4%) и ключевые европейские индексы завершили день в «минусе».

Дефицит новостных триггеров в начале недели и давление со стороны ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран в связи с распространением нового штамма Covid-19 способствуют более консервативному настрою инвесторов, с ослаблением спроса на рискованные активы. Кроме того, на этой неделе состоятся публикации блока важных экономических данных, способных привести к корректировке оценок текущего состояния мировой экономики и темпов будущего ужесточения политики ФРС, что побуждает участников рынков не предпринимать активных действий в конце квартала, в целом неплохого. Так, завтра в центре внимания будут официальные PMI в промышленности и секторе услуг КНР, а также оценка прироста числа рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь. В четверг – выйдут страновые PMI в промышленности, а в пятницу – традиционный отчет Минтруда США по рынку занятости в стране.

Ситуацию на мировых рынках утром во вторник мы оцениваем как умеренно негативную. Ключевые азиатские биржевые индексы демонстрируют снижение в пределах 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США – в слабом «минусе», указывая на сохраняющуюся безыдейность. Цены на сырье также под сдержанным давлением в условиях стабильного доллара: котировки фьючесра на нефть Brent проторговывают район 74,5, не сумев накануне закрепиться выше 76 долл./барр. Полагаем, что сегодня сегментированность спроса на риск сохранится, мировые рынки покажут умеренное снижение.

В понедельник индекс МосБиржи (-0,2%) показал сдержанное снижение: утренние попытки продолжить пятничный рост оказались неудачными из-за ухудшения внешнего фона и отката нефтяных котировок, вызвавших фиксацию прибыли в первую очередь в акциях сырьевых секторов. Так, в нефтегазовом секторе заметно скорректировались акции Роснефти (-1,8%) и Татнефти (-1,3%), откатились от исторических пиков бумаги ЛУКОЙЛА (-0,9%). В акциях металлургических и горнодобывающих компаний отметим дальнейшее падение курсовой стоимости акций РусАла (-3,4%), отыгрывающих новость по скорому введению экспортных пошлин на цветные металлы и опустившихся ниже 50 руб. за акцию – данные акции вновь оказались аутсайдерами дня среди ликвидных бумаг. Попытки отскока в «фишках» сталелитейной отрасли, весьма резвого утром, также оказались неудачными. Из историй роста отметим акции ВТБ (+2,0%), представившего финотчетность по МСФО за 5 мес., и сохранение повышательной динамики Х5 (+1,8%), а также подъем котировок OZON (+3,1%).

Преобладание умеренно коррекционных настроений на мировых рынках сегодня может привести к сохранению давления продавцов на российские «голубые фишки». В отсутствие улучшения настроений на глобальных рынках индекс МосБиржи сегодня, по нашему мнению, будет проторговывать нижнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов.

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