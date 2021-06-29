ИАЦ «Альпари»: Рубль игнорирует падение нефтяных котировок

В понедельник, 28 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,12%, до 72,11 руб., евро/рубль — на 0,28%, до 85,98 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 100,12 руб.

Торги по рублю проходили относительно спокойно. Нацвалюта получала поддержку от остаточного спроса на рублевую ликвидность под уплату налога на прибыль, что участники рынка проигнорировали снижение нефтяных котировок. По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 2,01%, до $74,58 за баррель.

Еще одним фактором в пользу российской валюты остаются ожидания участников рынка по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В интервью Bloomberg TV глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на июльском заседании Банк России будет рассматривать вариант повышения ставки на 25–100 б.п.

Во вторник, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,26 (-0,42%). Цена немного снизилась перед встречей ОПЕК+, на которой ожидается увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Участники рынка готовы к увеличению добычи, поэтому давление больше оказывает распространение коронавируса под названием «Дельта».

Участники рынка ожидают пятничного отчета по рынку труда в США, чтобы спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС США относительно денежно-кредитной политики. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 72,23 руб. (-0,15%). Внешний фон для рубля остается позитивным, но из-за дешевеющей нефти придется временно торговаться в диапазоне 72,00–72,50 руб. за доллар.

Фондовый рынок

В первый торговый день российские индексы закрылись снижением на фоне подешевевшей нефти. Рубль закрылся в плюсе, поэтому падение по индексам было примерно одинаковым. Индекс МосБиржи упал на 0,16%, до 3825,57 пункта, индекс РТС – на 0,14% до 1669,75 пункта.

Фьючерсы на российские индексы торгуются в минусе. Нефть восстановилась до $74,50. В целом картина для рынка нейтральная. Можно рассчитывать на продолжение бокового движения в ожидании новых триггеров. В центре внимания остаются заседание ОПЕК+ и пятничный отчет по рынку труда в США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»