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ПСБ: Рубль остается в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера рубль продолжил умеренное укрепление рубль, подорожав до 72,1 за доллар (+0,1%) и до 86,0 за евро (+0,3%). Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно. Подорожали валюты Перу (+2,2%), Турции (+0,9%), Колумбии (+0,6%). Хуже рынка торговались валюты ЮАР (-0,9%), Таиланда (-0,6%), Филиппин (-0,4%). Сводный индекс валют развивающихся стран снизился на 0,1%. Умеренное давление на валюты ЕМ оказало снижение нефтяных цен ниже 75 долл. за баррель Brent (-2%). В то же время после согласования в конце прошлой недели плана бюджетных расходов США на инфраструктуру в размере 1,2 трлн долл. цены остальных сырьевых товаров сохраняют положительный импульс, что поддерживает спрос на валюты ЕМ. Из локальных позитивных факторов для рубля отметим вчерашнее заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что на заседании 23 июля регулятор будет обсуждать повышение ставки на 25 – 100 б.п.

Сегодня с утра рубль умеренно дешевеет, негативно реагируя на снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидаем, что сегодня рубль может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71,0 – 73,0 за доллар.

По итогам торгов в понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5 – 9 б.п. Более сильный рост происходил в гособлигациях с погашением до 3-х лет. Давление на рынок оказал комментарий Председателя ЦБР о том, что на заседании 23 июля регулятор скорее всего повысит прогноз по инфляции на 2021 год и ожидаемый средний уровень ставки. На ближайшем заседании будет обсуждаться повышение ставки на 25 – 100 б.п.

Локальные гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно снижались в доходности. Доходность 10-летних облигации Мексики снизилась до 6,9% (-5 б.п.), Бразилии – до 9,1% (-8 б.п.), Турции – до 16,4% (-10 б.п.). На фоне новой волны распространения коронавируса в мире инвесторы ослабили ожидания ужесточения монетарной политики, доходность UST-10 вчера снизилась до 1,48% (-4 б.п.).

Сегодня на негативном внешнем фоне и ожиданиях повышения ставки ЦБР снижение цен рублевых облигаций может продолжится, доходность10-летних ОФЗ может уйти ближе к верхней границе диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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