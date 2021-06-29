Росбанк: Общий настрой омрачили новости об опасности индийского «дельта» штамма

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Общий настрой омрачили новости об опасности индийского «дельта» штамма. Европейские и азиатские индексы отступили в красную зону — Stoxx 600 потерял 0.6% на закрытии в понедельник, а Hang Seng теряет 0.8% на ранних торгах на фоне слабых статданных китайских промышленных предприятий. Тем не менее, в США S&P 500 (4’290 п) и NASDAQ (14’500 п) побили новые максимумы, продолжая отражать позитив от быстрого восстановления американской экономики.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг в США отступила вниз к 1.48% годовых (-4 бп), предвкушая близость потолка размещения госдолга и вынужденную приостановку аукционов до 12 июля.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent опустилась сегодня утром до $74.5/барр. на опасениях негативных последствий нового штамма для спроса и восстановления некоторых транспортных ограничений в Азии и Европе. Тройская унция золота продолжила держаться интервала $1770-1785.

Мировые валюты: Пара EUR/USD консолидировалась у отметки 1.1930. Индекс доллара США DXY удержался на уровне 91.9 п на фоне некоторого ухудшения рисковых настроений из-за новых угроз пандемии. Для евро важным сигналом сегодня станет статистика — оценка инфляции в Германии (консенсус: замедление до 2.4% г/г в июне), а также выступление главы ЕЦБ К.Лагард на экономическом форуме в Брюсселе.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Банк России ужесточил сигнал. Вчерашний комментарий Э.Набиуллиной агентству Bloomberg довольно сильно удивил нас своим «ястребиным» настроем: готовность рассматривать ужесточение политики на 25-100 бп сопряжена с устойчивостью инфляционных ожиданий и все еще «стимулирующим» характером процентной политики. Из тональности комментария можно сделать лишь один вывод: повышение ставки на 25 бп перестает быть базовым выбором и, в лучшем случае, регулятор повторит сценарий июньского заседания (+50 бп с сохранением жесткой риторики). В худшем случае возможны более жесткие решения, хотя пока трактовать набор предпосылок (инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед 11.9%, текущая инфляция 6.2% г/г) в их пользу довольно затруднительно.

Подобный сигнал, на наш взгляд, не решает двух потенциальных проблем —последовательности денежно-кредитной политики (смена циклов в ответ на краткосрочные инфляционные шоки) и прозрачности коммуникации (нехватка аргументации в пользу варианта ужесточения политики на 100 бп). В частности, большим вопросом в моменте является качественная оценка процентной политики через призму реальных процентных ставок — выбор текущей инфляции или ожиданий населения видятся нам смещенными оценками «мягкости» ДКП. В противном случае, «лучшим правилом» можно было бы сделать ежемесячную установку ключевой ставки на уровне текущей инфляции плюс спред 2.0-2.5 пп (компенсация реальной ставки) — тогда она была бы регулярно «нейтральной» с минимальными издержками для коммуникации.

Тем не менее, выбирая между предложенными вариантами для июльского заседания, мы склоняемся в пользу +50 бп (6.0%) с сохранением минимального пространства для последующего повышения ставки в дальнейшем (от 0 до 25 бп). Более точная траектория остается в прямой зависимости от риторики регулятора (а не от поступающих данных), и пока информации недостаточно для определения «терминальной» ставки.

Денежный рынок: Налоговый период пройден, впереди финальная неделя периода усреднения. Налоговые платежи в конце прошлой недели отвлекли порядка 1.25 трлн руб. свободных денежных остатков в пользу Минфина. Небольшим противовесом выплатам стал рост предложения срочных инструментов от Минфина (+330 млрд руб. по депозитам и репо на нетто основе), поэтому рынок фондирования не сумел полностью проигнорировать оттоки (Ruonia в пятницу прибавила 33 бп до 5.43%).

На текущей неделе расклад сил может измениться, так как Минфин сократил лимиты депозитов (750 млрд руб.) и репо (680 млрд руб.), что с учетом графика погашений может привести к оттоку в бюджет не менее 410 млрд руб. В случае, если эти погашения будут рассинхронизированы с регулярными тратами, источники пополнения корсчетов будут ограничены — это может создать дополнительный стресс в течение последней недели периода усреднения (завершается 6 июля) и повысить спрос на депозитные остатки на счетах в ЦБ (на утро 1.26 трлн руб.). В моменте у банковского сектора имеется «бухгалтерский запас» средств (по нашим оценкам порядка 200 млрд руб.) для периода усреднения за счет повышенных остатков на корсчетах в последние две недели, но при отсутствии значимых притоков средств до 6 июля может сформироваться дефицит порядка 150 млрд руб., что потребует сопоставимого сокращения остатков на депозитах. В противном случае, ставки фондирования продолжат концентрироваться вблизи ключевой ставки.