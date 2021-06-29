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Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 72,1777 руб/доллар США и 86,1657 руб/евро

ЦБ РФ с 29 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,1777 руб.
  • 1 евро - 86,1657 руб.
  • 10 китайских юаней - 111,7860 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0083 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0262 р. (0,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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