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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июня: 4 117,2598 руб/1 г золота и 60,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 117,2598 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 566,5500 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 123,9702 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4099 р. (0,49%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,15%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2199 р. (0,56%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9001 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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