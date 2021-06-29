Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июня: 4 117,2598 руб/1 г золота и 60,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 117,2598 руб.

1 грамм серебра - 60,5400 руб.

1 грамм платины - 2 566,5500 руб.

1 грамм палладия - 6 123,9702 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4099 р. (0,49%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,15%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2199 р. (0,56%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9001 р. (0,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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