«Фридом Финанс»: S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 28 июня американские индексы продемонстрировали смешанную динамику. S&P 500 вырос на 0,23%, до 4291 пункта, Nasdaq поднялся на 0,98%. Оба обновили исторические максимумы. В то же время Dow Jones опустился на 0,44%. Из входящих в индекс широкого рынка секторов лучше остальных выглядели ИТ (+1,11%) и коммуникации (+0,82%). Аутсайдером на фоне коррекции нефтяных цен стал энергетический сектор (-3,33%). Фактор роста продолжает лидировать на фоне снижения доходности трежерис.

Intellia Therapeutics (NTLA: +50,2%) продемонстрировала позитивные результаты первой фазы испытаний терапевтической методики CRISPR для лечения ATTR.

Coinbase (COIN: +9,9%) впервые после установления такого требования в 2019 году получила от немецкого регулятора лицензию на хранение криптовалюты.

FAA заявила, что Boeing (BA: -3,4%) сможет сертифицировать лайнер 777X не раньше середины 2023 года, что подтвердило предположения менеджмента.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В поле зрения инвесторов остается обсуждение инфраструктурных реформ в США. Президент Байден 26 июня отказался от идеи объединения проекта, выработанного представителями обеих партий Конгресса и предполагающего финансирование в объеме $1,2 трлн, с программой, предложенной демократами и предусматривающей больший объем инвестиций. В результате, скорее всего, будет принят компромиссный вариант законопроекта. Его дополнительное финансирование под вопросом, поскольку демократы не определились ни с объемом, ни с источником денежных поступлений на реализацию реформ. Проект, предусматривающий финансирование в объеме $1,2 трлн, не предполагает введения новых налогов, а программа демократов может включать повышение ставки корпоративного налога и налога для граждан с высокими доходами.

Также в фокусе внимания остается распространение штамма COVID-19 «дельта». В Великобритании эта модификация коронавируса вызвала новый всплеск заболеваемости. 90% случаев заражения в стране приходится на штамм «дельта», болеют преимущественно невакцинированные молодые люди, которые ранее не входили в группы риска. В некоторых странах уже возобновляются карантинные ограничения. В США «дельта» фиксируется у 20% вновь заразившихся.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,94%, китайский CSI 300 снизился на 1,17%, а японский Nikkei 225 потерял 0,81%. EuroStoxx 50 растет на 0,29%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,47%. Цена на фьючерс Brent опускается ниже $74 за баррель. Золото торгуется вблизи $1770 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260–4310 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности за июнь. Консенсус-прогноз предполагает его рост до 119 пунктов с 117,2 в мае. Позитивная динамика показателя будет свидетельствовать об укрепляющейся уверенности потребителей в благополучном положении экономики США.Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 45 из 100, отражая опасения

инвесторов по поводу распространения нового варианта вируса и реакцию на новые экономические реалии после смены риторики ФРС с ультрамягкой на «ястребиную».

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Индикатор MACD перешел на положительную территорию и продолжает двигаться вверх, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление для S&P 500 располагается на уровне 4300 пунктов.