ИАЦ «Альпари»: «Медведи» пугают рынок акций

Отечественный рынок ценных бумаг во вторник продавал, но не так активно, как мог бы. Это больше репетиция коррекции, примерка ее на имеющиеся обстоятельства, чем сама коррекция. Ну что же, она оказалась вполне по размерам рынку, и как только сложатся обстоятельства, она развернется в полную силу.

Индекс МосБиржи отступил к 3800 пунктам, и он совсем близко от пробоя нижней границы среднесрочного диапазона 3800-3850 пунктов. Если «медведи» будут настойчивы, новой целью продаж станет 3765 пунктов. Индекс РТС снизился к 1645 пунктам, и здесь легко можно отойти к 1635 пунктам.

В перечне аутсайдеров дня есть бумаги металлургов, что совсем не удивляет, а также сырьевых и добывающих компаний. Под давлением торгуются бумаги «Полюс Золота», которые упали к минимумам двух месяцев и явно могут слабеть дальше. Ближайшей целью продавцов выступает отметка 13860 руб., откуда откроется дорога к 13770 руб. Сам драгметалл выглядит слабо из-за активизации курса доллара и стремится к $1750 за тройскую унцию.

В «зеленой» зоне не так много бумаг, и в основном это второй и третий эшелон. Восстанавливаются в цене привилегированные акции «Мечела», а также бумаги «Системы». Здесь прервалось последовательное снижение, но повышение котировок носит все же характер коррекционного отскока в область 32,0 руб.

Доллар США во вторник неплохо укрепился, такого с ним давно не случалось. Пока это временный откат бакса, для закрепления тенденции нужно встать выше 72,60 руб., тогда шансов на склонение к 73,00 руб. будет больше. Евро стоит 86,73 руб. и оставляет за собой возможность колебаний в границах 86-87 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»