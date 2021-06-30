ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может вернуться к 3800 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера мировые рынки показали негативную динамику. Индекс развивающихся стран MSCI EM во вторник отступил на 0,3% ввиду снижения рынков России, КНР и Индии, вызванного некоторым ухудшением ситуации на товарных рынках и опасениями как относительно влияния новой волны распространения Covid-19 на экономическую активность, так и ухудшения сантимента на развитых рынках. Однако давление на циклические сектора и сырьевые рынки к вечеру, в ходе торгов в США ослабло, позволив основным американским индексам удержаться от снижения, причем технологический NASDAQ Composite (+0,2%), пусть и замедлил рост, но продолжил обновлять исторические максимумы при поддержке спроса на hi-tech. Поддержку оказала публикация индекса потребительской уверенности в стране от Conference Board, - показатель в июне взлетел до 127,3 пунктов с майских 117,2 пунктов, максимума с февраля 2020 года, что оказалось заметно лучше ожиданий (119 пунктов, согласно консенсусу Рейтер), позволяя положительно оценивать ситуацию в американской экономике и настраивая на позитивную тональность экономических новостей этой недели.

Сегодня утром на мировые рынки вернулся сдержанный оптимизм. Хотя опасения относительно развития пандемии Covid-19 и частичного возвращения карантинных ограничений в отдельных регионах и сохраняются, текущая статистика указывает на устойчивость мировой экономики. Так, сегодня вышли официальные PMI по КНР, указав на сохранение роста деловой промышленности как в секторе услуг (53,5 пункта), так и в промышленности (50,9 пунктов; в мае – 51 пунктов, чуть лучше ожиданий – 50,8 пунктов) Поднебесной. В результате азиатские рынки акций торгуются преимущественно с небольшим повышением, как и цены на нефть. А вот фьючерсы на американские индексы демонстрируют нейтральную динамику – сегодня в центре внимания данные по числу новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь, которые способны скорректировать ожидания как по официальным данным по занятости в стране, выходящим в пятницу, так и, соответственно, по срокам и темпам ужесточения политики ФРС. Полагаем, что и сегодня сегментированность спроса на риск сохранится, не ждем от мировых рынков существенной динамики.

Во вторник тенденция к фиксации прибыли на российском фондовом рынке усилилась: индекс МосБиржи потерял 0,9%, не сумев удержаться выше отметки 3800 пунктов на фоне резкой внутридневной просадки нефтяных котировок и остающегося невнятным внешнего фона. Все сектора показали негативную динамику, наиболее устойчивым к ухудшению общерыночных настроений оказался потребительский сектор. Вновь наиболее слабо смотрелся сектор металлургии и горнодобычи, где в аутсайдеры вышли акции производителей драгоценных металлов (Полюс: -2,7%; Полиметалл: -2,7%), обновившие минимумы с конца апреля на фоне снижения цен на серебро и золото. Впрочем, «фишки» сталелитейного сектора также остались под выраженным давлением, потеряв 2%-2,4% по итогам дня. Из прочих секторов отметим заметное падение курсов акций Сургутнефтегаза (-2,6%), ДВМП (-3,2%), Мосэнерго (-2,1%), ВТБ (-1,9%), Аэрофлот (-1,8%) и МосБиржи (-1,8%).

Ощутимый откат рынка накануне, выглядящий не вполне оправданным в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках и возврата котировок нефти марки Brent выше 75 долл./барр. позволяет рассчитывать сегодня на некоторое улучшение настроений на российском рынке акций. Мы ждем, что в среду индекс МосБиржи будет тяготеть к возврату в диапазон 3800-3850 пунктов.

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