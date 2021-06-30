ПСБ: Хотя сегодня утром на мировых рынках преобладает сдержанный оптимизм, не ждем от них существенной динамики

- В среду рубль может немного подорожать, оставаясь в верхней части диапазона 71,0 – 73,0 за доллар
- Ощутимый откат накануне и возврат котировок нефти марки Brent выше 75 долл./барр. позволяют рассчитывать на улучшение настроений на российском рынке акций
- Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ в течение дня останется выше середины диапазона 7,10 – 7,30% годовых
Цена газа в Европе преодолела 400 долл./1 тыс. куб. м - позитивно для Газпрома
НАШЕ МНЕНИЕ: В настоящее время уровень запасов в ПХГ Европы находится на многолетних минимумах: ситуация нетипичная, связанная с падением поставок СПГ и плановым ремонтом. С учетом отсутствия бронирования Газпромом дополнительных мощностей Украины Европа может подойти к следующему зимнему периоду неподготовленной. Для Газпрома рост цен на газ и ожидаемый повышенный спрос со стороны Европы позитивны; мы ждем сильных финрезультатов в этом году. Рекомендуем «покупать» акции Газпрома с целевым уровнем 325 руб.
ПАО «Промсвязьбанк»