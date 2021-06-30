«Открытие»: Заявления компании Moderna вернули на рынки аппетит к риску

Михаил Шульгин, «Открытие Research»

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит позитивно. Фондовые рынки в Азии выросли после того, как торги в США накануне вновь завершились рекордными максимумами ключевых индексов. Это отражает оптимизм инвесторов в отношении экономической ситуации, а также надежду на то, что некоторые из уже разработанных вакцин эффективны против новых штаммов коронавируса.

Опубликованная в Азии макроэкономическая статистика в целом не ухудшила позитивный настрой инвесторов. Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей Китая упал в июне до 50,9 п. (прогноз 50,8 п.)с 51 в мае, свидетельствуют опубликованные сегодня данные Национального бюро статистики КНР.

Сегодня центральное место в экономическом календаре будут занимать данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за июнь (прогноз +600 тыс.).

Президент Владимир Путин сегодня ответит на вопросы граждан. В 16:00 мск будут опубликованы уточненные данные Банка России о платежном балансе за первый квартал. Вечером в 19:00 мск Росстат опубликует безработицу за май (прогноз 5,1%), розничные продажи (прогноз +26,3% г/г) и реальные зарплаты за апрель (прогноз +2,3% г/г).

Итоги российского рынка акций

Российские акции продемонстрировали минорную динамику во вторник. Индекс МосБиржи впервые с 1 июня завершил основную сессию дня ниже ключевой поддержки 3800 п.

Индекс МосБиржи — 3 790,85 п. (-0,91%), с нач. года +15,26%

Индекс РТС — 1 640,08 п. (-1,78%), с нач. года +18,21%

9 отраслевых индексов упали, при этом IT-сектор вырос на 0,27%, став лидером дня благодаря оставшимся в зеленой зоне акциями «Яндекса» (вес в отраслевом индексе 79,3%), а также распискам HeadHunter. Потребительский сектор вырос на 0,88% и стал лидером дня. Транспортный сектор, как и отраслевой индекс «Нефти и газа» снизился на 0,63%. Они разделили звание аутсайдера торгов в понедельник.

Индекс «Металлов и добычи» снизился на 1,77% и вновь стал аутсайдером дня. Однако на этот раз основное давление оказали акции золотодобывающих компаний. Цены на золото на спот-рынке снижались до $1750,46/унц. Это новый минимум с 15 апреля. Котировки драгоценного металла отражают укрепление доллара и разочарование спекулянтов, которые рассчитывали на то, что цены смогут довольно быстро вернуться выше психологической отметки $1800/унц. Однако именно стремительно этого не произошло.

Из 44 акций индекса МосБиржи 8 выросли и 36 потеряли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса.

Позитивное влияние на динамику акций АФК «Система» оказали новости о том, что подконтрольная компания ВТБ Капитала купила 11,2% акций компании-владельца «Биннофарм Групп» у дочерней компании АФК «Система» за 7 млрд рублей. В результате сделки доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с банком ВТБ составила 75,3%.

Итоги американского рынка акций

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Индексы S&P 500 и NASDAQ обновили максимумы.

Dow Jones +0,03% до 34292,29 п. (с начала года +12,04%),

S&P 500 +0,03% до 4290,80 п. (с начала года +14,3%),

NASDAQ +0,19% до 14528,34 п. (с начала года +12,7%).

Экономическая статистика поддержала оптимизм инвесторов. Индекс потребительского доверия в июне вырос до нового постпандемического максимума 127,3 п., превзойдя прогнозные оценки. При этом показатель за май был пересмотрен в сторону повышения. Американцы стали более позитивно оценивать экономическую ситуацию и состояние рынка труда.

Все банки США прошли стресс-тесты ФРС. Это позволяет снять ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Дивидендные выплаты шести крупнейших банков страны вырастут в среднем почти наполовину. При этом Citigroup воздержался от повышения, а Morgan Stanley увеличил квартальные дивиденды вдвое, а также объявил о планах выкупа акций на сумму до $12 млрд.

Wells Fargo объявил о программе buyback на $18 млрд и увеличил дивиденды вдвое до 20 центов.

Wells Fargo объявил buyback на $18 млрд и увеличил дивиденды вдвое до 20 центов. Однако дивиденды составляли 51 цент примерно год назад. Затем банк сократил их до 10 центов.

Goldman Sachs увеличит квартальные дивиденды на 60% до $2 на акцию с 1 октября

JPMorgan Chase повышает дивиденды на 10 центов до $1. Банк по-прежнему может реализовывать обратный выкуп.

Bank of America увеличит дивиденды на 17% до 21 цента. Однако еще потребуется получить одобрение совета директоров.

3 из 11 основных секторов индекса S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Технологические акции (+0,7%), сектор потребтоваров вторичной необходимости (+0,2%) и здравоохранения (+0,1%) были в лидерах роста. При этом коммунальщики снизились на 1,7% и стали аутсайдерами дня.

Из 505 акций индекса 228 подорожали и 274 потеряли в цене.

Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса (+1,2%).

Акции Skyworks Solutions продемонстрировали лучшую динамику среди компонентов индекса (+4,5%). По мнению аналитиков Barclays, компании-поставщики Apple, выручка которых тесно зависит от продаж технологическому гиганту, станут бенефициарами дефицита поставок и сбоев в логистических цепочках. Skyworks Solutions получает около 50% своей выручки от Apple. Аналитики Barclays повысили цель по Skyworks Solutions с $185 до $200.

Акции Fox Corp (-3,2%) стали лидером снижения среди компонентов S&P 500. Реакция на решение аналитиков Guggenheim понизить рейтинг по акциям у уровня «покупать» до «нейтрального».

Валютный рынок

Доллар во вторник укрепился против всех валют Большой десятки за исключением японской иены, которая была лидером роста в группе G10. Швейцарский франк также является защитным активом, однако, поскольку инвесторы обеспокоены распространением нового штамма «Дельта» в Европе, CHF дешевел против USD и JPY, но смотрелся лучше других основных валют. Поскольку укрепление USD было обусловлено сокращением аппетита к риску на фоне угрозы новых вспышек заражения более опасным штаммом, товарные валюты логично были под давлением. Соответственно, австралийский, новозеландский и канадский доллары наиболее существенно подешевели против американского конкурента.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне сказал, что более высокие, чем ожидалось, темпы роста экономики США оправдывают более скорое, чем ожидалось, сокращение выкупа активов. Начать сворачивание нужно с обеспеченных ипотекой ценных бумаг, считает Уоллер.

Однако утром в среду доллар уже слабел против всех валют Большой десятки, за исключением швейцарского франка. Динамика валютного рынка в некотором смысле была обусловлена техническими потоками, поскольку сегодня — последний день месяца, а также квартала и полугодия. В то же время участники рынка обратили внимание на заявление компании Moderna, которая взяла образцы крови 8 человек и проверила их на антитела против различных штаммов, включая «Дельта». Вакцина Moderna позволят вырабатывать нейтрализующие титры против всех протестированных штаммов, заявила компания. Это снизило степень беспокойств относительно «Дельты» и дополнительно сократило спрос на доллары.

Большинство валют развивающихся рынков подешевели к доллару во вторник. Не считая колумбийского песо (-1,6%) рубль был худшим (-0,9%) по динамике к доллару в сегменте Emerging Markets. Утром в среду обратная ситуация — большинство представителей сегмента ЕМ растут против американской валюты. Рубль в первой половине торгового дня может предпринимать попытки укрепления к доллару, USDRUB выглядит способным протестировать 72,50–72,40 перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ. Во второй половине дня рубль может перейти к ослаблению. Мы вовсе не будем удивлены, если USDRUB завершит день выше 73,00.

Товарные рынки

Цены на нефть утром демонстрировали позитивную динамику. Накануне был опубликован отраслевой отчет Американского института нефти, согласно которому запасы сырой нефти в США за неделю до 25 июня снизились на 8,15 млн баррелей. Также по данным API (в баррелях): запасы в Кушинге сократились на 1,32 млн, запасы бензина выросли на 2,42 млн, запасы дистиллятов увеличились на 0,43 млн.

Отчет API составляется по информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Управлением по энергетической информации (EIA) официальной еженедельной статистики, которая публикуется в среду, 30 июня, в 17:30 мск. Если данные API найдут подтверждение в официальных цифрах EIA, то это будет самое существенное снижение запасов с января.

Индия, согласно оценкам, которые озвучил министр нефти страны, ожидает, что спрос на топливо к концу текущего года вернется на докоронавирусные уровни. Страна является третьим в мире по величине потребителем нефти.

Нефть может завершить первое полугодие максимальным с 2009 г. ростом на фоне дефицита предложения сырья в преддверии встречи ОПЕК+ по добыче.

Заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) должно было состояться в среду. Однако оно было перенесено на четверг, чтобы дать странам больше времени на переговоры. Дополнительное время необходимо, чтобы страны-участники ОПЕК+ смогли преодолеть разногласия перед основной встречей министров 1 июля.

ОПЕК+ прогнозирует, что дефицит предложения на мировом рынке нефти будет сохраняться до конца года, если Картель и его союзники сохранят добычу на текущем уровне. В августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн б/с. Во втором полугодии дефицит в среднем будет составлять 1,9 млн б/с. Такие цифры, как писал Bloomberg со ссылкой на свои источники, предоставлены Совместному техническому комитету ОПЕК+. Как ожидается, ОПЕК+ в четверг примет решение увеличить добычу в августе на 550 тыс. б/с.