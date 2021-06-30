Росбанк: Новости фарминдустрии успокоили страхи

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Новости фарминдустрии успокоили страхи. Компания Moderna сообщила о способности ее вакцины к выработке антител от штамма «дельта», что позволило американским индексам остаться вблизи максимумов, а также вернуть европейские бенчмарки в зеленую зону (Stoxx 600 +0.3%). Акции в азиатском регионе не определились с направлением: китайский Shanghai Composite поднимается на 0.4%, Hang Seng зеркально теряет 0.4% на утренних торгах.

Базовые ставки: Доходность UST’10 осталась без изменений у отметки 1.48% годовых. По словам представителя ФРС Т.Баркина, сворачивание монетарных стимулов станет возможным только после признаков существенного прогресса в сфере занятости, что повышает накал перед релизом данных от ADP (сегодня) и статистикой несельскохозяйственного сектора США (пятница).

Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил торговаться на уровнях $74-75. Перенос встречи технического комитета на один день пока не привнес волнения — прогнозы спроса без изменений, а разрешение спорных вопросов Саудовской Аравии и Россией по объемам квот имеют высокие шансы на разрешение. Золото оказалось под давлением на фоне укрепления доллара США и последовало нисходящему движению в интервал $1750-1760/тр.унц.

Мировые валюты: Пара EUR/USD не спешит отходить от уровней 1.188-1910. Курс евро может предпринять попытку к росту в ожидании сегодняшней публикации данных по инфляции в еврозоне (консенсус: 1.9% г/г в июне), однако сейчас инициатива на стороне доллара и статистики по рынку труда в США, поэтому лишь негативные сюрпризы могут подтолкнуть евро в сторону 1.1950.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Внимание к аукционам и сигналам Банка России. Наращивание предложение госдолга Минфином на среднем участке кривой в моменте выглядит нежелательной тактикой ввиду повышенного внимания к монетарным властям и переоценке перспектив июльского заседания после комментария Э.Набиуллиной в понедельник. В этой связи, предложение двух выпусков ОФЗ 26239 (июл.31) и 26240 (июл.36) выглядит, скорее, выбором «от противного» и позволяет расширить пространство для торга в части первичной премии по отношению к старым выпускам. Дополнительным поводом для торга может стать ожидаемый сегодня анонс плана заимствований на 3к’21 — при первом приближении, Минфин может запланировать 600 млрд руб., что даст ему чуть больше свободы в выборе конкурентных заявок. Более подробно см. в обзоре (на английском языке).

Тем не менее, неоднородность спроса и перевес в сторону якорных инвесторов, на наш взгляд сохраняет диапазон премий от 8 до 13 бп. Ближайшие сопоставимые выпуски — 26235 (мар.31) и 26233 (июл.35) — завершили вчерашние торги на уровне 7.22% и 7.23% годовых, соответственно, что указывает на интервал 7.30-7.35% для серии 26239 и 7.31-7.36% для серии 26240.