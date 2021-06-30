«Фридом Финанс»: ВСПМО может расширить бизнеc, акции – в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбрижи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,2% на фоне неоднородной динамики нефтяных котировок и фьючерсов на американские фондовые индикаторы.

Принимая во внимание решения ОПЕК в последние годы, мы полагаем, что по итогам июльской сессии картель в целом продолжит проводить политику, направленную на сдерживание объемов производства нефти. Однако в настоящее время отмечаются и факторы, которые могут обусловить повышение квот на добычу. К таковым относятся снижение вероятности значительного притока на рынок иранской нефти, восстановление спроса на сырье, а также тот факт, что долговая нагрузка в США, вероятно, не будет наращиваться быстрыми темпами в ближайшие годы. Еще одним фактором, стимулирующим активность «быков», являются данные по рынку труда США (опубликованы в пятницу).

С учетом данных новостей, а также ввиду отсутствия новых значимых макроэкономических драйверов рынок сравнительно активно реагирует на корпоративные события.

В частности, котировки металлургической компании ВСМПО-Ависма выросли на новости о том, что ее транснациональный конкурент Rio Tinto был вынужден приостановить работу своего дочернего предприятия по добыче диоксида титана Richards Bay Minerals в ЮАР на фоне социальной нестабильности в регионе. Возможно, рынок опасается формирования дефицита предложения в секторе. Второй причиной сравнительно активного повышения котировок ВСМПО в последние дни мы считаем информацию о планах украинского правительства приватизировать ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), которое входит в число крупнейших в мире производителей титанового сырья. Если такое решение будет принято, ВСПМО сможет приобрести долю в этой компании, расширив тем самым свой бизнес.

Хуже рынка выглядят акции ВТБ, которые корректируются после активного роста, вызванного позитивными прогнозами менеджмента в отношении чистой прибыли банка в первом полугодии. Кроме того, отмечается слабая динамика котировок американских финансовых организаций в преддверии очередного сезона отчетности, что также может оказывать давление на бумаги ВТБ. Однако стоит отметить, что вчерашняя новость о двукратном повышении дивидендов Morgan Stanley и Wells Fargo пока не отыграна широким банковским сегментом фондовых площадок США и РФ.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения котировок российских активов. Ориентир на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 3770–3815 пунктов. Прогноз для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,85–72,85 и 86,95–87,85 соответственно.