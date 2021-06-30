Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 4 117,5400 руб/1 г золота и 60,3900/1 г серебра ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 117,5400 руб.

1 грамм серебра - 60,3900 руб.

1 грамм платины - 2 505,9900 руб.

1 грамм палладия - 6 207,9600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2802 р. (0,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,5600 р. (2,36%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,9898 р. (1,37%) . dims

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