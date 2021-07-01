«Фридом Финанс»: Макростатистика на стороне «быков»

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 29 июня на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне, хотя динамика ведущих индексов была скромной. S&P 500 вырос на символические 0,03%, однако обновил исторический максимум, достигнув 4292 пунктов. На те же 0,03% поднялся и Dow Jones. Nasdaq прибавил 0,19%. Лидерами роста стали ИТ-компании, прибавившие 0,7% в основном благодаря повышению котировок Apple и производителей полупроводников. Хуже рынка выглядел сектор коммунальных услуг (-1,65%).

Cerevel Therapeutics (CERE: +136,2%) продвинулась в создании лекарства от шизофрении.

Morgan Stanley (MS: +3,4%) сообщил о повышении дивиденда за квартал на 100%, а также анонсировал обратный выкуп акций в объеме $12 млрд в течение следующих 12 месяцев.

Intel (INTC: -1,3%) заявила о переносе запуска производства процессоров Xeon на первый квартал 2022-го с текущего года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Акции «роста» по-прежнему выглядят лучше акций «стоимости», тогда как на прошлой неделе картина была обратной. Ожидаем сохранения противостояния между двумя видами бумаг на фоне новостей и макроданных, отражающих темпы восстановления экономики и определяющих курс политики ФРС. Статистика безработицы и занятости вне сельского хозяйства, которая выйдет 2 июля, окажет определенное влияние на позиции ФРС.

Индекс потребительского доверия, который был обнародован накануне, установил максимум с февраля 2020 года. Это усилило активность покупателей и позволило S&P 500 достичь очередного пика. Исторические максимумы индекса широкого рынка свидетельствуют об оптимистичных ожиданиях инвесторов в отношении сезона отчетов за второй квартал.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 0,32%, китайский CSI 300 прибавил 0,65%, а японский Nikkei 225 опустился на 0,07%. EuroStoxx 50 растет на 0,07%.

Аппетит к риску сохраняется. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,47%. Цена на фьючерс Brent остается вблизи $74 за баррель. Золото падает до $1757 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4270–4320 пунктов.

Будут опубликованы июньские данные о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (прогноз: 600 тыс. против 978 тыс. за май), а также выйдет индекс незавершенных продаж недвижимости (прогноз: -0,8% против -4,4% в мае).

Результаты за первый квартал представит Constellation Brands (STZ). В релизе может быть отражена динамика доли рынка компании по сравнению с такими ее конкурентами, как Boston Beer. Constellation продолжает экспансию, одновременно делая крупные инвестиции в долгосрочное развитие своего бизнеса. Важной частью отчета будут данные о продажах напитков под брендом Hard Seltzer, линейка которых была расширена для дальнейшего увеличения доли этой продукции на рынке с текущих 6%.

За второй квартал отчитывается Micron (MU). Консенсус-прогноз Factset закладывает рост выручки одного из лидирующих производителей элементов памяти DRAM и NAND на уровне 32,7%, до $7,2 млрд, при увеличении non-GAAP EPS более чем вдвое, до $1,71. Основным драйвером роста финансовых показателей станет повышение объема поставок элементов памяти на фоне высокого спроса со стороны облачных и коммуникационных провайдеров, производителей смартфонов, игровых консолей и др.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 47 из 100. Инвесторы продолжают оценивать новые экономические реалии после смены риторики ФРС с ультрамягкой на «ястребиную».

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума на психологически значимом уровне сопротивления 4300 пунктов. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В случае краткосрочной коррекции инвесторам стоит следить за поддержкой на уровне 4250 пунктов.