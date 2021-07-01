ИАЦ «Альпари»: Покупатели вернулись на рынок

Российский рынок акций в среду вернулся к покупкам. Индекс МосБиржи вырос до 3845 пунктов, но это повышение все еще сохраняет актуальным диапазон колебаний в пределах 3800-3850 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1660 пунктам и способен торговаться в коридоре 1640-1670 пунктов.

Одновременно с восстановлением цены на нефть отрастают после снижения котировки акций компаний нефтегазового сектора. В фаворитах спроса сегодня акции «Новатэка» с повышением к 1598 руб., если бумага продолжит расти такими же темпами, она пробьет верхнюю границу бокового диапазона 1503-1614 руб., и тогда новой целью повышения станет отметка в 1625 руб.

Снова вернулись в «зеленую» зону расписки TCS, которые все-таки обновили максимум и установили новый пик на уровне 6446 руб. Сейчас будет важно закрепиться над 6440 руб., откуда откроется дорога к 6500 руб.

Под давлением оказались сегодня бумаги «ПИКа», «Россетей» и «ТМК». Интересно, что «медвежий» ажиотаж в акциях компаний металлургического сектора иссяк, правда, продавцы успели здорово утопить почти весь объем бумаг.

Доллар США сегодня впервые за долгое время поднимался выше 73 руб., но удержаться там не сумел и консолидируется около 72,95 руб. Если положительные для бакса настроения сохранятся в силе, доллар вернется к 73,15 руб., а оттуда сможет шагнуть к 73,50. Евро стоит 86,53 руб. и все еще балансирует в диапазоне 86-87 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»