ИАЦ «Альпари»: Позиция рубля ухудшились на фоне укрепления доллара США

Позиция рубля ухудшились на фоне укрепления доллара США

В среду, 30 июня, торги по рублю завершились снижением. Курс доллара вырос на 0,52%, до 73,13 руб., курс евро — на 0,15%, до 86,75 руб., курс фунта — на 0,45%, до 101,15 руб.

Рубль оказался под давлением сразу после открытия утренней сессии. За два дня он подешевел к доллару на 1,6%. Его состояние резко ухудшилось из-за нескольких факторов. Продажи нацвалюты увеличились после окончания налогового периода на фоне быстрого распространения двух видов коронавируса («Дельта и «Лямбда») и повсеместного укрепления доллара США.

Доллару поддержку оказывали денежные потоки в конце месяца и квартала. При этом он игнорировал снижение доходности 10-летних облигаций и восстановление индексов США. Укрепляться он начал с вирусов и ускорил рост из-за предстоящих данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Вчерашние данные ADP по занятости за июнь оказались лучше прогнозов. В связи с этим выросли ожидания сильного отчета по занятости, что подпитывает дальнейшее укрепление доллара.

В среду на торгах в Европе рубль подешевел к иностранным валютам во время «Прямой линии» российского президента. Неизвестно, что могло вызвать резкое падение рубля, поскольку ответы Владимира Путина на геополитические вопросы были нейтральными.

В четверг, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,81 за баррель. Высокие цены на нефть для рубля являются антибиотиком, который должен защитить его от влияния других негативных факторов. Рубль отстранился от нефтяного рынка, в результате закрыл месяц, квартал и первое полугодие ниже 73 руб. за доллар.

Курс доллара пробил уровень 73,00 руб., но остается ниже максимума 73,35 руб. от 21 июня 2021. Это говорит о том, что рано ставить крест на рубле пока не пройдет заседание ОПЕК+ и не выйдет отчет по рынку труда в США.

Фондовый рынок

В среду российские индексы закрылись в плюсе. Индекс МосБиржи поднялся на 1,35%, до 3841,85 пункта, индекс РТС – на 0,84%, до 1653,78 пункта. Локомотивом выступили акции нефтегазового сектора. После выступления Владимира Путина рост ускорился. Индекс SP500 продолжает обновлять максимумы. Индекс РТС вырос меньше из-за ослабления рубля.

В четверг в центре внимания находится заседание ОПЕК+. Трейдеры готовы к увеличению добычи нефти на 500 тыс. баррелей. Из-за падения спроса на нефть, вызванного новой вспышкой коронавируса, ОПЕК+ может не повышать добычу в течение месяца. Нефтяному рынку понижательные риски создает дорожающий доллар. До вечера по индексам ожидается небольшое снижение в пределах 0,3%, а после 18:00 мск уже нужно опираться на решение ОПЕК+.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»