ПСБ: Рубль продолжает дешеветь под давлением Covid-19

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду рубль продолжил дешеветь, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19. Курс российской валюты снизился до 73,1 за доллар (-0,5%) и до 86,8 за евро (-0,2%). Вместе с рублем вчера подешевели еще 15 из 24 валют развивающихся стран. Доллар доминирует​ и по отношению к валютам развитых стран, индекс DXY вырос на 0,4%. Курс евро вчера снизился до 1,19 за USD (-0,3%).

Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам. На негативном внешнем фоне сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться в​ диапазоне​ 72,0 – 74,0 за доллар.

Вчера доходность ОФЗ срочностью 5 – 15 лет снизилась на 1-2 б.п. Ближний участок кривой ОФЗ остался на прежнем уровне. Спрос на длинные ОФЗ вырос во второй половине дня на фоне тактики Минфина, который ограничил размещение нового госдолга. Минфин на первом аукционе продал 10-летние ОФЗ-ПД 26239 на 8,5 млрд руб. при спросе 27,9 млрд руб. Ведомство удовлетворило лишь заявки с премией до 3 б.п. к закрытию вторника, доходность по цене отсечения - 7,31% годовых.​ От размещения 15-летних ОФЗ на втором аукционе Минфин отказался, сославшись на отсутствие заявок по приемлемым ценам. Опубликованный вчера вечером план на третий квартал предполагает уменьшение предложения нового госдолга до 0,7 трлн руб. по сравнению с 1,0 трлн руб. в первом и втором кварталах. В условиях профицита бюджета Минфин скорее всего сохранит тактику по продаже новых ОФЗ с минимальной премией к вторичному рынку.

Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут проторговывать середину диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"