ПСБ: Рассчитываем на обновление исторических максимумов индексом МосмБиржи уже на этой неделе

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера мировые рынки вновь показали слабо негативную динамику. Индексы MSCI EM и MSCI World потеряли по 0,2% в условиях некоторого укрепления позиций доллара, указывая на сохраняющийся дефицит идей и неуверенность относительно влияния распространения новых штаммов Covid-19 на экономическую активность. Вчера вышла первая порция данных по рынку труда в США. По данным ADP, число новых рабочих мест в частном секторе в июне составила 692 тыс. С одной стороны, показатель оказался лучше ожиданий (по консенсусу Рейтер: 600 тыс.), с другой – значение за май было пересмотрено в меньшую сторону ровно на ту же величину (с 978 тыс. до 886 тыс.).

Что, в целом, несколько дезориентировало, затруднив трактовку этих данных в части корректировки перспектив политики ФРС, хотя и подтвердив крепость американской экономики. Не особо порадовал вчера и PMI Чикаго, опустившийся до 66,1 пункта, достаточно резво (предыдущее значение: 75,2 пункта), однако оставшись в зоне, указывающей на уверенный рост деловой активности. Но в целом тональность вчерашней статистики (вчера еще вышли неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, позволив порасти нефтяным котировкам) оказала поддержку циклическим секторам, обеспечив рост и обновление исторических максимумов индексу S&P500 (+0,1%). В вот технологический NASDAQ Compoiste (-0,2%) взял паузу в росте.

Сегодня утром обстановку на мировых рынках мы характеризуем как неоднозначную. Опасения относительно развития пандемии Covid-19 и некоторое снижение PMI в промышленности КНР от Caixin (составил 51,3 пункта, что оказалось и несколько ниже, чем ожидалось, - 51,8 пункта) придавливают сантимент на азиатских рынках и стоимость промышленных металлов. Фьючерсы на американские индексы, напротив, умеренно растут, указывая на склонность инвесторов ожидать развития роста рынка США. В слабом "плюсе" и нефтяные котировки. Сегодня в центре внимания страновые PMI в промышленности и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как мы надеемся, позволят рынкам показать повышение, впрочем, скорее, сдержанное – ключевые данные, способные скорректировать ожидания по ФРС и определить ближайшие перспективы мировых рынков, а именно отчет Минтруда США по занятости в июне, выйдут завтра.

В среду индекс МосБиржи (+1,3%) уверенно вырос, сумев отыграть потери середины июня и вернуться в верхнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов ввиду активизации спроса на акции сырьевых компаний. В нефтегазовом секторе динамику «лучще рынка» показали акции НОВАТЭКА (+5,2%), приблизившиеся к историческому максимуму, и Газпрома (+1,8%), сумевшие обновить максимумы с лета 2008 года при поддержке дальнейшего бурного подорожания газа в Европе, а также акции Роснефти (+3,3%). В акциях металлургического и горнодобывающего сектор отметим отскок перепроданных РУСАЛА (+3,1%) и «фишек» сталелитейного сектора, прибавивших 2,0%-2,9%. Из прочих бумаг выделим также TSC Group (+3,4%), обновивших максимум. В аутсайдерах оказались безыдейные на данный момент «префы» Башнефти (-4,5%).

Близость индекса МосБиржи к историческим максимумам в условиях отката котировок Brent «под» отметку 75 долл./барр., по нашему мнению, могут ослабить развитие импульса к росту рынка в первой половине торгов четверга и удержать индекс МосБиржи в диапазоне 3800-3850 пунктов. В течение дня ждем активизации покупателей, рассчитываем, в отсутствие ухудшения внешнего фона, на обновление исторических пиков индексом МосБиржи уже на этой неделе.

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