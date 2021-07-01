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ПСБ: Ждем консолидации цены на нефть Brent у 75 долл./барр. с попытками идти выше Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent остаются чуть ниже 75 долл./барр., в фокусе заседание ОПЕК+. Статистика от Минэнерго США вышла достаточно неплохой: запасы сырой нефти снизились на 6,7 млн барр., а запасы бензинов выросли на 1,5 млн барр., запасы дистиллятов - упали на 0,8 млн барр. Сокращение запасов произошло на фоне роста переработки, коэффициент загрузки НПЗ составил 92,9%. Производство бензина выросло до 9,6 млн барр./день, а средний объем поставленного продукта за 4 недели составил почти 20 млн барр./день, что свидетельствует об улучшении спроса на топливо в США. Сегодня важным будет исход заседания ОПЕК+, который покажет позицию альянса. От нефти Brent ждем попыток проторговки вверх 75 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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