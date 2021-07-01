«Фридом Финанс»: В ожидании сигналов от ОПЕК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Падение сменилось отскоком. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+5,00%). В аутсайдерах оказались префы Башнефти (-4,47%). Пара USD/RUB впервые за неделю превысила отметку 73, несмотря на повышение нефтяных котировок.

В фокусе новости от ОПЕК. Цена на нефть восстановилась к $75 за барр. вследствие более значительного сокращения запасов в США (-6,7 млн барр. против ожидавшихся -4,7 млн барр). Стоимость газа в европейских хабах взлетела до рекордных $430 за тыс. куб. м на фоне жаркой погоды и роста спроса. В Европе готовы к запуску туристического сезона с 1 июля, что значительно увеличит потребление энергии. ОПЕК+ сегодня проведет конференцию, министерскую встречу и заседание мониторингового комитета. По сообщениям СМИ, консенсус по вопросу смягчения квот не достигнут, что держит рынок нефти в напряжении. Накануне был опубликован прогноз технического комитета о росте спроса на 6 млн барр. в сутки во втором полугодии. Но это согласуется с прежними прогнозами и не гарантирует принятия решения об увеличении добычи на 0,5 млн барр. в сутки, как ожидают участники рынка нефти. Не исключено, что реакция рынка на рекомендации совета министров будет слабой и в июле цена на нефть марки Brent будет оставаться в диапазоне $70–80 за барр.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон позитивен ввиду роста рынка в США и успешно проведенного ряда IPO. Полагаем, что акции нефтегазового сектора и банки продолжат рост. Возможен резкий отскок в бумагах металлургов. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50–73,00. Индекс Московской биржи проведет торги в пределах 3830–3870 пунктов.