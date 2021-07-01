«Фридом Финанс»: S&P 500 штурмует исторические максимумы

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

В последнюю торговую сессию второго квартала американские фондовые площадки показали смешанную динамику. S&P 500 прибавил 0,13% и в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув 4298 пунктов. Dow Jones вырос на 0,61%. Nasdaq потерял 0,17%. Позитивная статистика Минэнерго США по запасам углеводородного сырья позволила энергетическим компаниям показать лучшие результаты по итогам сессии (+1,31%). Среди лидеров роста оказался и промышленный сектор (+0,84%). Хуже рынка выглядел сектор недвижимости (-0,76%).

WideOpenWest (WOW: +13,5%) продаст сервисные активы на $1,8 млрд, чтобы сократить долговую нагрузку. Сделка будет закрыта во второй половине года.

Квартальная выручка Bed Bath & Beyond (BBBY: +11,3%) оказалась выше ожиданий рынка. Компания улучшила годовой прогноз выручки и EBITDA.

Бумаги Las Vegas Sands (LVS: +3%) позитивно отреагировали на новость о возможном открытии границ между Гонконгом и Макао с середины июля.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.

Число новых рабочих мест в частном секторе США, по данным ADP, за июнь увеличилось на 692 тыс., тогда как консенсус закладывал рост показателя на 550 тыс. Тем не менее июньский результат оказался ниже пересмотренного до 886 тыс. майского. Чикагский индекс менеджеров по закупкам (PMI) недотянул до прогноза, предполагавшего снижение с 75,2 пункта до 70 пунктов, и составил 66,1.

Цены на нефть и природный газ продолжают ралли. С начала года эти товары подорожали на 52% и 44% соответственно, что предвещает высокие темпы инфляции по итогам июня. Накануне Минэнерго США опубликовало сильную статистику по рынку углеводородов за прошлую неделю. Коммерческие запасы упали на 6,7 млн баррелей, стратегические снизились на 1,4 млн. Продажи нефтепродуктов выросли до 20,9 млн баррелей в сутки — максимума с середины марта 2020 года. Сегодня в фокусе внимания участников рынка министерское заседание ОПЕК+, на котором должны быть согласованы объемы нефтедобычи в августе.

Азиатские фондовые площадки на торгах 1 июля продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng остался на уровне предыдущей сессии, китайский CSI 300 прибавил 0,11%, японский Nikkei 225 опустился на 0,29%. EuroStoxx 50 поднялся на 1,07%. Фьючерс на S&P 500 подрос на 0,2%.

Аппетит к риску сохраняется. Доходность 10-летних трежерис снизилась до уровня 1,45%. Цена на фьючерс Brent превысила $75 за баррель. Золото приближается к $1780 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4270–4320 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице (прогноз: 400 тыс. против 411 тыс. неделей ранее).

Отчет за квартал, завершившийся 31 мая, опубликует аптечная сеть Walgreens Boots Alliance. В консенсус-прогноз закладывается продолжение восстановления выручки, однако предполагается, что она по-прежнему будет ниже, чем в аналогичном периоде 2020-го. Ожидается, что продажи снизятся на 3,3% г/г, до $33,5 млрд. По прогнозу, результаты ретейл-сегмента вернутся к докризисному уровню и, вероятно, немного повысятся. В то же время оптовое направление может потерять больше половины своей выручки из-за подготовки отчетности к продаже Alliance Healthcare компании AmerisourceBergen. Соглашение планируется подписать в августе. Также в сделку войдет часть сегмента Retail Pharmacy International в Европе. Таким образом, компания концентрируется на ключевом направлении деятельности Retail Pharmacy USA, что должно привести к оптимизации бизнес-процессов. Консенсус-прогноз предполагает рост квартальной EPS non-GAAP на 38,5% г/г, до $1,15.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 54 из 100 благодаря позитивной макростатистике. Однако инвесторы продолжают оценивать возможные действия ФРС после смены риторики с ультрамягкой на умеренно «ястребиную».

S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около психологически значимой отметки 4300 пунктов. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», потенциал для дальнейшего роста сохраняется, но риск краткосрочной коррекции усиливается. Инвесторам стоит следить за поддержкой на уровне 4255 пунктов.