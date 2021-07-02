ИАЦ «Альпари»: Рынок готов к обновлению максимумов

Отечественный рынок ценных бумаг в четверг покупает. Индекс МосБиржи вырос к 3861 пунктам и явно готов к обновлению максимумов. Это может быть попытка пробить 3890 пунктов и далее. Индекс РТС поднялся к 1656 пунктам и способен наметить цель на 1680 пунктах.

Акции «Новатэка» второй день фигурируют в списке рыночных фаворитов, и сегодня здесь обновляются максимумы около 1670 руб. У бумаги есть потенциал укрепления вплоть до 1700 руб., и если рыночная конъюнктура позволит, то выше.

На фоне нового витка роста сырьевых котировок неплохо себя чувствуют акции нефтяных компаний — «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти». Лучше рынка торгуются бумаги «ФосАгро», которые приподнимаются после предыдущей волны снижения и восстанавливаются к 4875 руб. Если тренд закрепится, следующей остановкой станет рубеж в 5000 руб.

Бумаги металлургов, аутсайдеров предыдущих дней, сегодня тоже в плюсе на фоне общего приподнятого настроения.

Под давлением торгуются акции «Алроса», которые проводят первый день без дивидендов. Чтобы закрыть дивидендный гэп, потребуется время, а пока бумаги будут двигаться в пределах 125-130 руб.

Доллар весь день провел неподалёку от 73,00 руб., а к вечеру перешел к заметному укреплению и торгуется по 73,44 руб. Если атака на 73,50 руб. будет результативной, то следующей целью может стать отметка 74 руб. Евро стоит 87,05 руб. и будет торговаться в коридоре 86,50-87,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»