Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система» объемом 15 млрд руб.

29 июня 2021 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ПАО АФК «Система» серии 001P-21 со сроком обращения 10 лет и офертой (put-option) через 5 лет.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.50-8.70% годовых, а первоначальный объем выпуска - 10 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 15 млрд руб. и установить финальную ставку купона ниже начального диапазона – на уровне 8.40% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Размещение выпуска на Московской Бирже состоится 5 июля 2021 года.

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения совместно с рядом других рыночных участников: АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АКБ «Держава» ПАО, АО «ИК «Ай Ти Инвест», ПАО «МТС-Банк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «СКБ-банк», АО ИФК «Солид», АО «Тинькофф Банк», ООО «УНИВЕР Капитал».

Россельхозбанк сотрудничает с ПАО АФК «Система» на рынке облигаций с 2015 года и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк выступил организатором 11 первичных и вторичных размещений облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 110 млрд руб.