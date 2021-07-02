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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «ПИК» объемом 10 млрд руб.

29 июня 2021 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (входит в Группу «ПИК») серии 001P-04 со сроком обращения 2 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.50% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального диапазона – на уровне 8.20% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Размещение выпуска на Московской Бирже состоится 2 июля 2021 года.

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения совместно с рядом других рыночных участников: АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), АО «ИК «Ай Ти Инвест», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «СКБ-банк»,                ПАО «Совкомбанк», АО ИФК «Солид».

Россельхозбанк расширяет сотрудничество с Группой «ПИК» на рынке капитала. Ранее Банк выступил организатором размещения облигаций Группы «ПИК» объемом 7 млрд руб. в сентябре 2020 года


/ Сибирское Информационное Агентство /
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