«Фридом Финанс»: Акции нефтегазового сектора штурмуют максимумы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе первых июльских торгов 2021 года на отечественных площадках наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста на фоне предстоящего IPO EMC стали акции «Мать и дитя» (+6,48%). В аутсайдерах после закрытия реестра для получения дивидендов оказались бумаги ОГК-2 (-6,36%). Пара USD/RUB поднялась выше 73, хотя нефть превысила отметку $76.

НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ и Роснефть обновляют ценовые вершины, так как продолжают дорожать нефть и газ. Это дает основание предполагать существенное улучшение финансовых показателей сектора по итогам второго квартала. Рост выручки от поставок нефти прогнозируем в пределах 20-25%, а от продаж газа — до 30%. На этом фоне ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, вероятно, выплатят промежуточный дивиденд в этом году. Участники сделки ОПЕК+ продолжают держать рынки в напряжении. Заседание на уровне министров было перенесено на 2 июля. Ходят слухи, что лимиты добычи будут повышены на 2 млн баррелей в сутки. В этой связи усилилась волатильность нефтяных цен. Но, какое бы решение ни приняла организация стран-экспортеров, по нашему мнению, нефть в июле останется в диапазоне $70-80. При этом участники соглашения ОПЕК+ во втором полугодии могут начать увеличивать добычу, иначе на рынок поступят большие объемы сланцевой нефти из США.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон позитивен. Акции нефтегазового сектора и банки продолжат дорожать. В акциях металлургического сектора вероятен резкий отскок. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3 830-3870 пунктов.