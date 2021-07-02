ПСБ: Российский валютный рынок

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг ослабление рубля продолжилось. Курс национальной валюты снизился до 73,4 за доллар (-0,4%) и 87,0 за евро (-0,3%). Вчера вместе с рублем подешевели 20 из 24 валют развивающихся стран. Сказывается снижение аппетита к риску на фоне роста заболеваемости Covid-19. Также укреплению доллара способствовали данные по снижению числа обращений за пособием по безработице в США (364 тыс. против 415 тыс. неделей ранее). Улучшение ситуации на рынке труда выступает в пользу более раннего ужесточения монетарной политики США.

Сегодня ослабление российской валюты может продолжится. Ожидаем, что рубль будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар. В фокусе внимания будет статистика США и решение ОПЕК+.

Вчера ОФЗ консолидировались на достигнутом уровне. Доходность 10-летних гособлигаций осталась 7,20% годовых. При этом локальные гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно дешевели, отыгрывая риски замедления деловой активности из-за Covid-19 и укрепление доллара. 10-летние гособлигации Турции вчера выросли до 16,84% (+22 б.п.), Мексики – до 7,03% (+7 б.п.), ЮАР – до 8,94% (+6 б.п.). Гособлигации Индонезии, Колумбии, Польши выросли в доходности на 2 б.п. При негативном внешнем фоне поддержку рублевым облигациям оказывают высокие цены на сырьевые товары и низкие потребности Правительства РФ в заимствованиях.

Повышение ключевой ставки до 6,5% (+100 б.п. от текущего уровня) на ближайших заседаниях ЦБР, на наш взгляд, уже учтено в ценах длинных гособлигаций. А вот короткие ОФЗ, срочностью до 1 года, еще подвержены риску отрицательной переоценки.

Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в середине диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"