ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается отстояться "под" историческими максимумами в ожидании американской статистики

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Спрос на активы развивающихся стран в четверг оставался сегментированным, в то время как развитые рынки, при поддержке рынка США, смогли подрасти. Индекс развивающихся стран MSCI EM вчера потерял 0,5%, снизившись третий день подряд ввиду сохранения коррекционных настроений на большинстве ключевых рынков, за исключением российского и турецкого. По-прежнему способствовали ослаблению спроса на активы ЕМ и крепости доллара эпидемиологические опасения. Однако блок страновых данных по деловой активности в промышленном секторе за июнь оказался в целом неплохим, сдержав развитие негативной динамики на ЕМ и поддержав рынки развитых стран. Так, PMI в промышленности еврозоны оказался чуть лучше ожиданий – его финальное значение составило 63,4 против 63,1 пункта, согласно предварительной оценке.

ISM в промышленности США чуть опустился, до 60,6 пунктов против 61,2 месяцем ранее, но также остался заметно выше уровня в 50 пунктов, указывая на уверенный рост деловой активности. Не вполне однозначным оказался блок недельных данных по пособиям по безработице в США: число первичных обращения за пособиями сократилось до 364 тыс., обновив постковидный минимум и оказавшись заметно лучше консенсуса, а вот число продолжающих получать пособия неожиданно подросло до 3,469 млн чел., отчасти вернув опасения по устойчивости улучшения рынка труда в стране и повысив значимость сегодняшнего отчета Минтруда США по занятости. Впрочем, крепость рынка нефти, позволившая акциям нефтегазового сектора неплохо вырасти, обеспечила индексу S&P500 (+0,5%) преодоление уровня в 4300 пунктов, впервые в истории. Технологический NASDAQ Composite смог прибавить лишь 0,1%.

По состоянию на утро пятницы обстановку на мировых рынках мы вновь оцениваем как неоднозначную. Так, азиатские рынки и фьючерсы на ключевые индексы Европы преимущественно умеренно повышаются, отыгрывая обновление рекордов по S&P500, однако китайский и гонконгский индексы падают в опасении ужесточения регулирования. Нейтральную динамику показывают фьючерсы на американские индексы. Инвесторы находятся в ожидании американской статистики и решения ОПЕК+, тональность которых и определит настроения в концовке недели.



По итогам четверга индекс МосБиржи (+0,4%) продолжил рост, сумев обновить исторический максимум, ведомый сохраняющимся спросом на «голубые фишки» нефтегазового сектора. Так, при повышенной торговой активности акции НОВАТЭК (+3,1%), ЛУКОЙЛА (+3,7%) и Газпром нефти (+2,1%) смогли обновить свои исторические максимумы, а Газпром (+1,4%) – максимумы с лета 2008 года. Приблизились к историческим пикам и акции Роснефти (+1,8%). А вот сегментированность спроса в других секторах сдержала повышательное движение рынка. Так, в акциях металлургического и горнодобывающего вновь возобладали коррекционные настроения - тут лишь ТМК (+1,7%) и Мечел (+1,0%) подросли, тогда как котировки других ликвидных бумаг преимущественно снизились в пределах 1%. Из прочих секторов выделим рост Фосагро (+2,2%), ВТБ (+0,9%) и Ростелеком (+1,0%). Заметные потери, правда, технического характера (дивидендная «отсечка»), понесли акции АЛРОСА (-5,6%) и ОГК-2 (-6,4%).

Учитывая невнятность внешнего фона по состоянию на утро и «фактор пятницы», ждем перехода индекса МосБиржи к консолидации «под» достигнутыми накануне максимумами, в диапазоне 3840-3860 пунктов. Перспективы развития роста рынка по итогам дня, по нашему мнению, будут зависеть от движений на рынке нефти и тональность американской статистики.

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