Росбанк: Эффективность вакцины J&J в борьбе со штаммом «дельта» улучшила рисковый настрой

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Эффективность вакцины J&J в борьбе со штаммом «дельта» улучшила рисковый настрой. Основные европейские индексы обосновались в «зеленой» зоне, прибавив 0.3%/1.2%. Сильные темпы восстановления в США позволили S&P 500 обновить очередной рекорд вблизи 4’320 п. Инвесторы в Азии, однако, сохраняют более настороженный настрой: акции материкового Китая Shanghai Composite теряют по 1.9% на утренних торгах.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизировалась на уровне 1.46% годовых в отсутствии новых сигналов со стороны представителей ФРС США. Сегодня все внимание к статданным и реакции UST’2 на показатели.

Сырьевой рынок: Баррель Brent балансирует вокруг уровня $75. Согласно предварительным договоренностям ОПЕК+ планирует наращивание квот добычи на 400 тыс. барр./день в период с августа по декабрь, однако финальное решение застопорилось из-за ОАЭ, запросивших для себя повышения стартовой точки отсчета добычи. Стоимость золота пребывает в узком диапазоне $1770-1780/тр.унц.

Мировые валюты: Пара евро-доллар отступает к 1.1830. Сокращение числа заявок на пособие по безработице до минимумов с начала пандемии подстегнули укрепление индекса доллара выше 92.6 п. При этом, по данным Bloomberg, на текущих уровнях растет концентрация открытых опционных контрактов (вероятно, на продажу евро), и любые сюрпризы статистики будут провоцировать резкую волатильность, особенно в свете нерабочего понедельника в США на следующей неделе.