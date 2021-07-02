«Фридом Финанс»: В фокусе внимания статистика по рынку труда США

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 1 июля на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,52%, до 4319,94 пункта. Dow Jones поднялся на 0,38%, а Nasdaq прибавил 0,13%. Лидерами роста стали компании энергетики (+1,72%), коммунальных услуг (+1,13%) и здравоохранения (+0,93%). Хуже рынка торговались бумаги сектора нециклических потребительских товаров (-0,28%) на фоне слабых результатов аптек и дискаунтеров.

Beauty Health (SKIN: +7,4%) заявила о преимуществе первопроходца на рынке в отношении своего продукта HydraFacial, на который ожидается существенный рост спроса.

CureVac (CVAC: -7,7%) сообщила, что эффективность вакцины от COVID-19 в ходе заключительных клинических испытаний составила всего 48%.

Акции Walgreens Boots Alliance (WBA: -7,4%) упали на фоне замедления темпов прививочной кампании в США, несмотря на сильные квартальные результаты и улучшение прогнозов.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика.

Министр финансов США Джанет Йеллен накануне сообщила о согласии 130 стран установить глобальный минимальный налог на прибыль корпораций. Несмотря на высказанные Китаем и Индией сомнения, международная поддержка в целом получена. По оценкам Goldman Sachs, в отсутствие других фискальных реформ глобальная минимальная ставка налога в размере 15% транслируется в незначительное снижение (всего на 1-2%) прибыли на акцию S&P 500 в 2022 году. Однако текущие консенсус-прогнозы немного менее оптимистичны. К примеру, согласно анализу Bank of America, увеличение общих налоговых ставок для акций FANG на 2 п.п. приведет к снижению средней прибыли/EPS на 2,4%.

Накануне были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 июня. Их число снизилось до нового минимума (364 тыс.) с начала пандемии, отражая постепенное восстановление рынка труда. Сегодня выйдет статистика по количеству новых рабочих мест вне АПК: по ожиданиям, их прирост за июнь составит 675 тыс., что на 116 тыс. больше, чем в мае (559 тыс.). Согласно прогнозам, в июле число рабочих мест в частном секторе вырастет до 570 тыс., уровень безработицы снизится до 5,7%, а средняя почасовая ставка заработной платы в годовом исчислении вырастет на 1,5 п.п., до 3,5% г/г. Прекращение выплат расширенных федеральных пособий и ускорение роста зарплат может вернуть больше людей на рынок труда. Однако цепочки поставок пока полностью не восстановлены, что по-прежнему может сдерживать создание новых рабочих мест.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,96%, китайский CSI 300 снизился на 2,84%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,21%. EuroStoxx 50 растет на 0,36%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,470%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне около $75,70 за баррель. Золото снижается до $1775 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.

В блоке выходящих сегодня данных по рынку труда за июнь безработица прогнозируется на уровне 5,7% против 5,8% в мае, число новых рабочих мест вне АПК, как ожидается, составит 675 тыс. после 559 тыс. месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 54 из 100, отражая позитивные ожидания в отношении статистики по рынку труда США.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, ускорив рост после преодоления отметки 4300 пунктов. Теперь этот уровень будет служить промежуточной поддержкой. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», и небольшой потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В то же время мы отмечаем, что риск краткосрочной коррекции повышается.