Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 4 158,3701 руб/1 г золота и 61,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 158,3701 руб.

1 грамм серебра - 61,5600 руб.

1 грамм платины - 2 540,9700 руб.

1 грамм палладия - 6 471,9600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,4398 р. (1,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3200 р. (2,19%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,5999 р. (3,11%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 222,1900 р. (3,56%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







