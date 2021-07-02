«Фридом Финанс»: Рынок отыгрывает планы ВСМПО-АВИСМА по сотрудничеству с Boeing

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:30 мск 2 июля вырос на 0,2%, следуя за ценами на нефть и фондовыми площадками США.

Активность «быков», вероятно, сдерживается слухами вокруг заседания ОПЕК. В СМИ просочилась информация из неофициальных источников о том, что повышение квот на добычу с августа по декабрь может составить от 0,4 до 2 млн барр./сутки. Если картель примет такое решение, то период дефицита сырья, поддерживающий нефтяные котировки, завершится уже в ближайшие месяцы.

Еще одним фактором давления на покупателей выступает возможное ужесточение Банком России проводимой монетарной политики.

На этом фоне хуже рынка выглядят бумаги компаний ТЭК. Акции ТГК-1, «Фосагро» и «Мосэнерго» снижаются, хотя сегодня они еще торгуются с дивидендами. Вчерашнее заявление руководства «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) о том, что компания не планирует менять дивидендную политику своих дочерних организаций, возможно, было воспринято игроками рынка как сигнал для фиксации прибыли.

В лидерах роста оказались акции ВСМПО. Интерес к бумагам компании вырос после заявления Владимира Путина о том, что Россия не станет останавливать поставки титана в США. Рынок также отыгрывает сообщение гендиректора ВСМПО-АВИСМА Дмитрия Осипова расширении сотрудничества с американской компанией Boeing. Согласно условиям подписанного контракта, российское предприятие будет поставлять авиастроителю титановые поковки для самолетов таких моделей, как 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Значительную часть продукции при этом обрабатывает совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing – Ural Boeing Manufacturing (UBM).

Во второй половине дня преобладают шансы снижения котировок российских активов. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830–3890 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,80–74,15 и 86,55–87,50 соответственно.