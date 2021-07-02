ИАЦ «Альпари»: Дефляция от МЭР - красиво, но вряд ли

Минэкономразвития ждет охлаждения цен на продукты в стране этим летом и даже дефляцию, то есть снижения стоимости некоторых позиций. Все бы ничего, если бы не факты, которые говорят об обратном.

В ведомстве явно трудятся оптимисты по должности или по призванию, но это не столь важно. Зато очень важно то, с опорой на что делаются столь громкие заявления — на ослаблении инфляционного давления на 0,1% в месячном сопоставлении. То есть берутся цифры 0,74% в мае и 0,65% в июне, и, оторвав их от общего контекста, внутри которого инфляция планомерно нарастала последние восемь месяцев, делаются вполне позитивные выводы.

Продуктовая инфляция в стране растет семимильными шагами. Но в Минэкономразвития уверены, что в августе внезапно наступит дефляция. Ее основным триггером, как говорят в МЭР, станет «борщевой набор», то есть просадка цен на картофель, лук, морковь, свеклу и капусту. Или львиная доля страны у нас вегетарианцы, или аргумент не выдерживает никакой критики.

Только на картофель за неделю с 16 по 21 июня цена выросла на 6,8%, морковь — на 10,8%, капусту — 4,6%. Это данные Росстата. За май морковь выросла в цене на 55,3%, картофель — на 51,6%, свекла — на 83%. Да, с момента сбора урожая цены на плодоовощную продукцию перестанут быстро расти, но и в цене не упадут, как на то рассчитывают в МЭР. Помимо овощей, в стране бурно дорожают подсолнечное масло, куриные яйца, орехи, а также продукты глубокой переработки: консервы, разделанную мороженую рыбу, соусы, крупы и т.д. Здесь сезонного провала цен не будет.

Помимо продовольственной инфляции, есть и непродовольственная — цены на бензин продолжают плавно подниматься, делая дороже и перевозки, и услуги. С 1 июля поднялись тарифы на услуги ЖКХ, и это будет видно в августовских инфляционных отчетах. Таким образом, оптимизм в отношении дефляции разделить трудно, хотя и очень хочется.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»