Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлится

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

– По итогам июля мы ожидаем годовых темпов роста инфляции на уровне 6,4 — 6,5% г/г, что означает замедление текущих темпов до 0,4 — 0,5% м/м в июле по сравнению с 0,7% м/м в мае (последний отчетный месяц).

Основными драйверами замедления роста цен должен стать традиционный сезонный фактор снижения цен на плодоовощную продукцию, которые сильно выросли с начала года. Впрочем, потенциал их снижения остается неопределенным, на него будут оказывать влияние как погодный фактор, так и возможное ужесточение эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости. Также замедлению инфляции должна способствовать коррекция мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и произошедшее с мая укрепление рубля — как по отношению к доллару, так и евро.

Важно отметить, что рост цен не носит равномерный характер, характерный для инфляции «спроса». Так, инфляция в мае — последние отчетные данные — достигла уровня 6,0% г/г. При этом высокие темпы роста демонстрируют непродовольственные товары длительного потребления (рост около 8,7% г/г по итогам мая) и продовольствие (7,7% г/г), в то время как рост цен на непродовольственные товары текущего потребления (3,5% г/г) и прочие услуги за исключением регулируемых (3,1% г/г) даже не дотягивает до целевого уровня и в целом демонстрирует менее выраженную динамику.