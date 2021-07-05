ИАЦ «Альпари»: За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,8%

В финале недели российский фондовый рынок слегка растет. Индекс МосБиржи стабилен возле 3867 пунктов и может торговаться в диапазоне 3850-3885 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1660 пунктам и способен двигаться в рамках 1650-1675 пунктов. Индекс МосБиржи вырос на 0,8% на эту неделю. Индекс РТС упал на 1,3%.

В фаворитах спроса в пятницу оказались акции «МТС», которые растут за счет положительной рыночной конъюнктуры и новостей о продолжении выкупа бумаг в рамках buyback. Акции поднялись к максимуму за 11 месяцев, отметке 349,95 руб., и могут продолжать расти дальше, к 380 руб.

Восстанавливаются бумаги «НорНикеля», которым после решений властей о введении экспортной пошлины на металлы пришлось не очень хорошо. Бумага все еще закрепляется в диапазоне 24200-25335 руб., но уже выглядит явно лучше.

Под давлением сегодня находятся бумаги «ТГК-1», где продажи идут уже месяц и, похоже, пока не собираются останавливаться. «Медведи» ведут акцию к 0,0120 руб.

В лидерах роста на этой неделе оказались акции «Новатэка» (+10,23%), «Лукойла» (+4,2%), расписки TCS (+3,45%), бумаги «Газпрома» (+3%). Перечень аутсайдеров разнообразен: его возглавляют акции «Русала» с падением на 5,9%, следом идут бумаги «Алроса» (-5%) - здесь в полной мере виден дивидендный гэп вниз, просели акции «Сургутнефтегаза» (-3,5%) и НЛМК (-3%).

Валютный рынок устал за неделю и в пятницу стабилизируется. Американская валюта зависла около 73,39 руб. и может двигаться в рамках 73-74 руб. Евро стоит 86,94 руб. и способен колебаться в пределах 86-87 руб. Доллар США на этой неделе результативно рос, чего с ним давно не случалось. Гринбек поднялся почти на 2%, евро подорожал на 0,9%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»