«Фридом Финанс»: Мосбиржа ожидает бума IPO

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе пятничной сессии наблюдалась смешанная динамика. При этом индекс Мосбиржи закрылся на максимальной отметке за всю историю торгов на этой площадке. Лидерами роста вновь стали акции ГК «Мать и Дитя» (+9,33%). Хуже рынка выглядели бумаги ТГК-1 (-7,85%) на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Московская биржа (+0,05%) ожидает бума размещений акций на своей площадке. Сейчас ведется подготовка около 10 сделок IPO и SPO. Это, безусловно, хорошая новость, означающая, что интерес к фондовому рынку растет как у инвесторов, так и у эмитентов. Так, в июне торговый оборот увеличился на 12% г/г, до 81 трлн руб.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон позитивен. Лидерами могут стать акции сырьевого сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50–73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3850–3900 пунктов.