ПСБ: Нефть в ожидании итогов саммита ОПЕК+

Страны ОПЕК+ не смогли в пятницу принять единое решение и перенесли встречу на сегодня. Цены на нефть реагируют на эти новости сдержанно, ближайший фьючерс на Brent удерживается выше 76 долл./барр. Тем не менее, отсутствие консенсуса в рамках альянса повышает риск того, что страны перестанут соблюдать квоты и начнут активнее наращивать добычу, что окажет давление на баланс (сместив его в сторону предложения) и цены. Сегодня ждем консолидацию Brent в зоне 75-76 долл./барр. до итогов саммита ОПЕК+.
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