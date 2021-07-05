Комментарии

ПСБ: Нефть в ожидании итогов саммита ОПЕК+ Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Страны ОПЕК+ не смогли в пятницу принять единое решение и перенесли встречу на сегодня. Цены на нефть реагируют на эти новости сдержанно, ближайший фьючерс на Brent удерживается выше 76 долл./барр. Тем не менее, отсутствие консенсуса в рамках альянса повышает риск того, что страны перестанут соблюдать квоты и начнут активнее наращивать добычу, что окажет давление на баланс (сместив его в сторону предложения) и цены. Сегодня ждем консолидацию Brent в зоне 75-76 долл./барр. до итогов саммита ОПЕК+.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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