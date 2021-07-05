Росбанк: Умеренный оптимизм западных рынков незыблем

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Умеренный оптимизм западных рынков незыблем. Американские индексы в пятницу обновили очередные рекорды — S&P превысил 4’350 п., NASDAQ устремился к 14’640 п. Европейский Stoxx 600 прибавил лишь 0.2%. Азиатские акции на утренних торгах торгуются в негативном ключе (-0.4%/-0.7%) из-за расследования против такси сервиса Didi после проведения IPO в США на прошлой неделе.

Базовые ставки: Доходность UST’10 снизилась до 1.42% годовых (-4 бп) после выхода отчета по занятости в США в пятницу, несколько ослабившего опасения по поводу скорого сворачивания стимулов в США. На этой неделе в фокусе публикация протокола июньского заседания ФРС США (среда, 21:00 мск).

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent превышает $76 в ожидании финального решения ОПЕК+ по расширению квот добычи (+400 тыс. барр./день ежемесячно в августе-декабре) и продлению условий сделки до конца 2022 года. Однако финальное решение застопорилось из-за требований ОАЭ увеличить базу расчета квот. Золото несколько укрепило позиции ($1787/тр.унц.) на фоне временной коррекции доллара США.

Мировые валюты: Курс EUR/USD завершил прошлую неделю у отметки 1.1866. Последние статданные по занятости в США прервали тренд доллара на укрепление относительно валют развитых и развивающихся стран: сразу после релиза в пятницу индекс доллара отреагировал снижением на 0.3% и к концу торгов растерял 0.6%. Единственным индикатором, вероятно, вызывавшем подобную реакцию участников рынка стал показатель безработицы (вырос на 0.1 пп до 5.9% против ожиданий падения до 5.6%). Однако темпы прироста новых рабочих мест были лучшими за последние 10 месяцев (+850 тыс.), что сохранит интригу относительно реакции ФРС США на опубликованные данные.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: ВВП поддержали инвестиции в запасы. Согласно отчету Росстата, в 1к’21 конечное потребление домохозяйств сохранило отрицательную динамику (-2.8% г/г, вклад в итоговый показатель ВВП -1.6пп), хотя и улучшило траекторию по сравнению с 4к’21 (-5.7% г/г). Чистый экспорт также сохранил отрицательный вклад (-0.2 пп) во многом из-за действия ограничений на экспорт сырья и весьма устойчивый спрос на импортную продукцию. Потребление государства показало положительный вклад (0.1 пп), но приостановило рост (0.3% г/г против 4.6% г/г в 4к’21). Вопреки попыткам стимулировать инвестиции, единственным значимым вкладом в валовый внутренний продукт стали инвестиции в запасы (+1.1 пп), тогда как инвестиции в оборудование сторнировало (-0.1пп, -0.4% г/г против -2.1% г/г).

Картина ВВП в разрезе видов потребления несколько резонирует с наблюдаемым ростом потребительской активности в начале года, но в целом укладывается в траекторию восстановления внутренних рынков за счет импортных товарных ресурсов. Областью настороженности для нас остается рост запасов. Возможно, последующие данные в течение года изменят баланс в пользу «потребительских» статей и инвестиций в оборудование по мере завершения строительных циклов и сезона урожая. В последующих квартальных данных будет накапливаться все больше статистического «шума» - мы ожидаем прирост ВВП во 2к’21 на 8.9% г/г и предполагаем годовой прирост на уровне 3.0% г/г во многом из-за замедления экономической активности во 2п’21 к привычным темпам 2.2-2.7% г/г.

Валютный рынок: Рубль завершил прошлую неделю в минусе против USD. Опасения прошлой недели в связи с распространением индийского «штамма» коронавируса снизили общий рисковый настрой, ослабив спрос на валюты EM. Пара USD/RUB на пике в пятницу достигала 73.80, но уже сразу после отчета о состоянии рынка труда в США вернулась к 73.20-73.40.

В моменте рубль сохраняет поддержку от дорожающих нефтяных котировок в преддверии соглашения ОПЕК+ наряду с ожиданиями решительных действий Банка России в июле. В то же время на предстоящие пару недель новых драйверов для укрепления национальной валюты не просматривается, а давление со стороны ежедневных покупок валюты со стороны Минфина может остаться прежним (мы ожидаем эквивалент 9.0-10.0 млрд руб./д в течение июля). Если геополитический фон не принесет негативных новостей, рубль может локализовать волатильность в интервале 73.00-73.70 на горизонте недели.