«Фридом Финанс»: Динамика цен на нефть поддержит российские индексы

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:30 мск 5 июля вырос на 0,2%, отреагировав на умеренное повышение цен на нефть и отыграв позитивное закрытие торгов 2 июля в США. Торговая активность сегодня ожидаемо низкая, так как в Штатах нерабочий день, в том числе на фондовом рынке.

Котировки нефти определяют новости с саммита ОПЕК+. Представители ОАЭ заблокировали рекомендацию мониторингового комитета о постепенном смягчении ограничений с августа, настаивая на том, чтобы добыча была сокращена на 3,8 млн баррелей в сутки вместо 3,168 млн. ОАЭ согласны оставить в силе согласованные на август лимиты. Прогноз предполагал, что в августе – декабре участники соглашения увеличат лимиты от 0,4 млн баррелей до 2 млн баррелей в день с учетом того, что дефицит нефти в мире во втором полугодии оценивается примерно в 1-2 млн баррелей в сутки. Это позволило бы обеспечить стабильность цен на нефть. ОПЕК по-прежнему нацелена на стимулирование поддержки спроса и цен. Переговоры по согласованию дальнейших условий соглашения об ограничении добычи продолжатся сегодня.

В лидерах роста на фоне итогов годового общего собрания акционеров Башнефть, где были отмечены восстановление ряда показателей с начала текущего года, успешная отчетность за первый квартал и увеличение инвестиционной программы в 2020-м на 8,5% г/г. Башнефть недооценена к аналогам по ключевым мультипликаторам. С восстановлением финансовых показателей может повыситься и оценка ее справедливой стоимости.

Хуже рынка сегодня выглядят Северсталь и ММК. Мы связываем снижение котировок металлургов с тем, что ФАС перенесла на 6 и 8 июля запланированные на 30 июня разбирательства, связанные с обвинением в монопольном завышении цены на горячекатаный прокат. Причину переноса заседаний в ФАС не пояснили, что, возможно, вызывает беспокойство инвесторов.

Позитивная динамика на нефтяном рынке дает основания прогнозировать продолжение роста на отечественных фондовых площадках до конца текущих торгов. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830–3900 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,80–74,15 и 86,55–87,50 соответственно.