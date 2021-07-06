Рынок стоит в хрупком равновесии

К вечеру понедельника, 5 июля, российский фондовый рынок балансирует в хрупком равновесии. Индекс МосБиржи торгуется около 3874 пункта и может консолидироваться в диапазоне 3860-3885 пунктов. Индекс РТС завис около 1659 пунктов и способен торговаться в пределах 1650-1675 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Распадской». Фундаментальных новостей здесь нет, корпоративный фон абсолютно спокоен. Мог сработать технический фактор отскока, когда бумаге просто пришло время восстанавливаться после июньского провала, а инвесторы оказались к этому вполне готовы. Если по итогам дня бумаге удастся закрепиться выше 238 руб., новой целью подъема станет область 240-242 руб.

Положительная динамика сегодня есть и в акциях «ТМК», где также отсутствует корпоративные новости, зато технические сигналы вполне позволяют развить восхождение. Акции поднялись к 72,84 руб. и могут расти вплоть до 75,00 руб. Хуже рынка сегодня снова выглядят металлурги — от «Северстали» до ММК и НЛМК. В минусе акции «Лукойла», где сегодня закрылся реестр для получения дивидендов.

Доллар США сегодня вернулся к повышению и вырос до 73,53 руб. Инвесторы в рубле очень сдержанны, но вряд ли на них производит впечатление затишье в нефти и решение Минфина увеличить объемы выкупа валюты. Доллар краткосрочно может колебаться в диапазоне 73,40-73,65 руб. Евро также прибавляет в весе, стоит 87,22 руб. и может двигаться в коридоре 87-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»