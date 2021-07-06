Комментарии

ВТБ закрыл размещение трехлетнего выпуска биржевых облигаций Банк ВТБ 2 июля завершил размещение нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций. Объем размещения составил 10 млрд рублей, ставка квартального купона — 7,5% годовых, что соответствует доходности 7,71%. Более 90% выпуска было выкуплено крупными институциональными инвесторами. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил: «ВТБ закрыл очередное успешное размещение на облигационном рынке, ориентированное на институциональных инвесторов. Несмотря на непростой рыночный фон, была сформирована устойчивая книга заявок, и итоговое размещение прошло в рамках первоначально озвученного ценового диапазона. Являясь одним из ведущих эмитентов на российском фондовом рынке, ВТБ продолжает предлагать инвесторам широкий спектр собственных долговых инструментов — классические биржевые, однодневные, субординированные, инвестиционные и структурные облигации».

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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