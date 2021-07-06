«Открытие»: Российский фондовый рынок отметил новым максимумом День Независимости в США

Михаил Шульгин, эксперт «Открытие Research».

Индекс РТС — 1 664,55 п. (+0,3%), с нач. года +20,0%

Индекс MSCI EM — 1 355,38 п. (+0,00%), с нач. года +5,0%

Рублевый индекс на старте сессии обновил абсолютный максимум. Затем попытался уйти ниже закрытия в пятницу — не вышло. Во второй половине дня консолидация между 3866 п. и 3879 п. В последний час основной сессии индекс возобновил рост и в итоге закрылся на новом абсолютном за всю историю пике 3882,59 п.

В последний час именно нефтегазовый сектор помог обновить экстремумы. Рост акций сектора стал реакцией на резкий взлет цен на нефть: котировки Brent подскочили до 77,08/барр. – самая высокая цена с 30 октября 2018 года. В свою очередь, взлет нефтяных котировок стал реакцией на решение ОПЕК+ отменить запланированную сегодня встречу на уровне министров. После нескольких дней напряженных переговоров острые разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ не удалось устранить. В итоге альянс ОПЕК, России и их союзников сохранит действующие ограничения на добычу. Наиболее позитивный сценарий развития событий для быков по нефти. В условиях стабильно растущего спроса на стороне предложения не будет увеличения поставок. Это существенно повышает потенциал краткосрочного роста Brent. Мы не исключали утром, что в ближайшем будущем цена может «уколоть» $80/барр. Теперь же потенциальные уровни стали более высокими.

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Индекс «Химии и нефтехимии» вырос на 1,9% и стал лидером роста. Напомним, в минувшую пятницу этот отраслевой индекс снизился на 1,8% и был аутсайдером дня из-за просадки «ФосАгро» из-за дивидендной отсечки. Тот факт, что дивидендную отсечку использовали для покупок акций на более привлекательных уровнях считаем позитивным сигналом.

Индекс «Металлов и добычи» упал на 0,5% и стал лидером снижения в понедельник. При этом акции «Распадской» которые входят в состав отраслевого индекса металлургов, подскочили в понедельник на 13% и стали лидерами роста среди абсолютно всех торгующихся на Мосбирже акций. Как мы отмечали днем, явных драйверов роста котировок не было. К вечеру ситуация не прояснилась.

Из 44 акций индекса МосБиржи 26 выросли и 16 потеряли в цене. Бумаги «Петропавловска» и «Роснефти» остались в нуле. Акции «Газпрома» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. На 18:50 мск:

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 12,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 57,4 трлн рублей.

Внешний фон

ЕВРОПА

Европейские акции выросли в понедельник. Горнодобывающий сектор проявил себя наиболее ярко. Цены на медь и никель в Лондоне выросли, несколько подешевел алюминий. Прибавили в стоимости фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже и в Сингапуре, подорожали фьючерсы на арматуру.

Сталелитейные заводы в северном регионе Китая на прошлой неделе ограничили производство на фоне празднования в Пекине 100-летия Коммунистической партии. Теперь заводы постепенно возобновляют производство. Меж тем по данным Mysteel, в крупнейшем сталеплавильном центре Китая (г. Таншань) началось сокращение производства на 30%, которое продлится со 2 июля по 31 декабря и коснется тех сталелитейных заводов, которые не достигают сверхнизких показателей выбросов.

Акции Electricite de France - крупнейшей государственная энергогенерирующей компании Франции, упали на 1,73% до 11,9 евро. Министр финансов Франции заявил, что будет трудно удовлетворить запрос Еврокомиссии в отношении предлагаемой реорганизации компании.

Комментарии «Открытие Research»

Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку

За Morrison — четвертую по величине сеть продуктовых магазинов в Великобритании — развернулась борьба среди покупателей

Morrison развернулась битва покупателей. Сразу несколько фондов хотят приобрести торговую сеть. Среди покупателей Fortress, поддерживаемый SoftBank и Apollo Global Management. Самое актуальное предложение о покупке за $8,7 млрд на сегодня поступило именно от группы Fortress Investment.

«Традиционные магазины не пользовались большой популярностью для подобных приобретений, так как основной тренд был и находится в развитии онлайн-ритейла. Но Morrison привлек к себе внимание инвесторов. Возможно, это как раз связано с долгим дисконтированием этой сети, что сделало ее стоимость весьма привлекательной. Сеть обладает хорошо выстроенной цепочкой поставок. Это может представлять ценность. Кроме того, компания показала хороший рост цифровых продаж — увеличение на 113% г/г в первом квартале 2021 года».

На 19:10 мск:

Stoxx Europe 600 — 458,36 п. (+0,34%), с нач. года +14,9%

DAX — 15 661,97 п. (+0,08%), с нач. года +14,2%

FTSE 100 — 7 164,91 п. (+0,58%), с нач. года +10,9%

США

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику в понедельник. При этом основные торги акциями и облигациями в США не проводились по причине празднования Дня Независимости.

Энергетические компании, безусловно, позитивно отреагируют на итоги переговоров ОПЕК+, рост цен на нефть и перспективы увеличения дефицита на мировом рынке нефти в ближайшие недели.

В то же время ряд компаний могут и дальше отыгрывать позитив, который принес на рынок опубликованный в минувшую пятницу отчет по рынку труда, так как он сигнализировал, что экономика США в хорошей форме, но спешить с повышением ставок и более быстрым сокращением стимулов нет никаких причин.

На 19:10 мск:

S&P 500 — 4 352,34 п. (+0,75%), с нач. года +15,9%

VIX — 15,07 п. (-0,41 пт), с нач. года -7,68 пт

MSCI World — 3 046,09 п. (+0,00%), с нач. года +13,2%

Комментарии «Открытие Research»

Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку

Didi Global — китайская служба такси — столкнулась с регуляторными трудностями в Китае

Didi Global — китайская служба такси — столкнулась с требованием китайских регуляторов убрать приложение из онлайн-магазинов на основании нарушения обращения с личными данными. По мнению регулятора, компания нарушает правила, собирая слишком много частных данных, включая данные о перемещении пользователей, воспользовавшихся услугами такси.

«Забота о защите личных данных клиентов — правильный шаг со стороны регулятора, но выбор времени и средств вызвал у многих вопрос: можно ли было с этим разобраться более спокойно, так как решение властей склонно повысить риски для инвесторов в акции китайских компаний. Дело в том, что буквально на прошлой неделе Didi провела крупное и успешное IPO в США. Теперь компания вынуждена заявлять, что ограничения на приложение могут негативно повлиять на выручку. Полностью оценить влияние этого события на рыночную стоимость компании предстоит во вторник, когда откроются торги в США после праздника в честь Дня независимости».