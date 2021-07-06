ПСБ: Индекс МосБиржи уже сегодня может протестировать 3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник мировые рынки не показали значимой динамики при спаде торговой активности и дефиците новостей. Из-за выходного в США вчера рынки вяло отыгрывали блок пятничной статистики по США (безработица в стране несколько выросла, до 5,9%, ослабив опасения активного ужесточения политики ФРС), а также страновые данные по деловой активности в секторе услуг по итогам июня, которые оказались неоднозначными. Так, PMI в секторе услуг КНР от Caixin неожиданно снизился до 50,3 пункта против 55,1 пунктов месяцем ранее, однако окончательное значение соответствующего PMI еврозоны составило 58,3 пункта, оказавшись получше предварительного (58 пунктов). В результате индекс развивающихся стран MSCI EM по итогам дня потерял 0,1%, придавливаемый, в том числе и новостями по ужесточению регулирования hi-tech в Китае. А вот ключевые индексы стран еврозоны подросли в пределах 0,2%: крепость товарных рынков и сохранение спроса на акции финансового и сырьевых секторов нивелировало склонность участников рынков к неагрессивной фиксации прибыли в технологическом секторе.

Сегодня утром на мировых рынках также сохраняется консервативный настрой. Ключевые азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: хотя корейский и японский индексы подрастают, китайский Shanghai Composite продолжает находиться под давлением продавцов, отступив к уровням конца мая, также в умеренно негативном ключе развиваются торги акциями в Австралии после решения местного ЦБ по некоторому сокращению программ выкупа активов. Фьючерсы на американские индексы преимущественно в символическом «минусе» (слабо подрастает фьючерс на промышленный Dow Jones IA), указывая на вероятность фиксации прибыли в hi-tech и при открытии торгов в США. Зато цены на товарных рынках подрастают, что способно поддержать спрос на циклические сектора и, как следствие активы развивающихся стран. Мы ждем, что глобальные инвесторы сегодня не будут предпринимать активных действий, сохраняя спрос на циклические сектора до выхода ISM в секторе услуг США (17:00 по моск. времени), который и определит настроения на рынках в концовке дня.

Индекс МосБиржи (+0,4%) в понедельник продолжил обновление исторических максимумов, несмотря на спад торговой активности, обусловленный выходных в США: спрос на акции финансового и нефтегазового сектора перевесил откат «фишек» металлургического и горнодобывающего секторов, где наблюдался точечный, хотя и бурный, рост. Так, хотя лидеры сталелитейной отрасли (Северсталь: -1,2%; НЛМК: -1,3%; ММК: -1,1%) и НорНикель (-0,4%) корректировались, в лидеры роста среди ликвидных бумаг по итогам торгового дня вышли акции Распадской (+12,9%), «рывком» отыгравшие большую часть постдивидендного отката, бумаги ТМК (+4,2%), оттолкнувшиеся от 200 дневной средней, также пытался прервать откат РусАл (+1,5%).

В финансовом секторе бурный рост продемонстрировали акции ВТБ (+3,6%), стоимость которых вернулась выше 5 коп., а также TCS Group (+3,9%), продолжившие обновлять ценовые рекорды. В нефтегазовом секторе, поддержанном дорожающей нефтью, рост «фишек» составил 0,8%-2%, причем бумаги газовых компаний продолжили обновлять максимумы (Газпром: +1,9%; НОВАТЭК: +1,5%). Мы ждем, что импульс к росту российского рынка акций сохранится и сегодня, а индекс МосБиржи протестирует на прочность отметку 3900 пунктов.

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