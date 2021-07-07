«Фридом Финанс»: Инвесторы проявляют осторожность

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 2 июля на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,75%, до 4352 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,44%, а Nasdaq прибавил 0,81%. В лидеры рынка вновь вырвались акции «роста». Наиболее сильную динамику продемонстрировали сектора ИТ (+1,39%), циклических потребительских товаров (+1,08%) и коммуникаций (+0,92%). В аутсайдерах оказались финансовые компании (-0,2%) ввиду давления на банки и страховщиков, а также энергетики (-0,2%) на фоне ослабления котировок нефтедобытчиков.

Биотехнологическая компания Alector (ALEC: +57,1%) вступила в стратегическую коллаборацию с Glaxo (GSK) для разработки и коммерциализации моноклональных антител для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Virgin Galactic (SPCE: +4,1%) объявила, что полет с основателем компании Ричардом Брэнсоном состоится 11 июля.

Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR: -25,7%) приостановили фазу 1/2 испытаний препарата ARO-ENaC из-за возможной опасности для пациентов.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Ключевые факторы риска – распространение новых штаммов коронавируса и инфляция – продолжают оставаться в поле зрения инвесторов. Несмотря на это, в последние недели индекс широкого рынка демонстрирует ралли, обновляя исторический максимум. Опасения по поводу штамма «дельта» спровоцировали краткосрочную распродажу акций авиакомпаний и операторов круизов. Уверенность в том, что инфляция носит временный характер, поддерживает позитивную динамику технологических акций. Таким образом, отмечается переток капитала из бумаг «стоимости» в компании «роста». При этом Bloomberg отмечает снижение интереса к акциям и отток средств из американских ETF.

Среди факторов, оказывающих позитивное влияние на котировки, отмечаем улучшение показателей прибыли эмитентов, прогресс прививочной кампании, а также решение регулятора пока не ужесточать ДКП. Низкая доходность облигаций и узкие кредитные спреды стимулируют фонды денежного рынка удерживать «на обочине» значительные объемы денежных средств. Компании циклических секторов и бумаги «стоимости» по-прежнему поддерживаются перспективой восстановления экономики и ускорением темпов вакцинации. В то время как высокие оценки могут ограничивать потенциал роста, динамика финансовых показателей остается сильной: почти 50% компаний из S&P 500 повысили финансовые прогнозы за последние три месяца.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 0,24%, китайский CSI 300 снизился на 0,05%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,16%. EuroStoxx 50 теряет 0,32%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис консолидируется на уровне 1,43%. Фьючерс на нефть марки Brent повышается до $77,7 за баррель. Золото растет до $1804 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 55 из 100, отражая ожидания восстановления экономики и ускорения вакцинации, но сохраняя опасения по поводу инфляции и распространения новых штаммов коронавируса.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, ускорив рост после преодоления отметки 4300 пунктов. Теперь этот уровень будет служить промежуточной поддержкой, тогда как отметка 4400 пунктов выступает основной целью для покупателей. Приблизительно в этой области (4400) также пролегает верхняя граница фигуры «восходящей клин», которая свидетельствует о «медвежьих» настроениях. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции растет.

8 июля результаты за прошедший квартал опубликует производитель джинсовой одежды Levi Strauss. Ожидания в отношении этого отчета очень высоки, особенно после того, как руководство повысило прогнозы по продажам и увеличило дивиденды в начале апреля. По ожиданиям менеджмента, в первой половине текущего финансового года оборот увеличится более чем на 20%, что соответствует росту, превышающему 100% г/г, в этом квартале. Согласно консенсусу, продажи увеличатся примерно до $1,2 млрд. В то же время компания столкнулась с серьезными проблемами в производственной сфере и сбоем в цепочке поставок. Кроме того, отмечаются сложности с логистикой. Стоит отметить, что аналогичные проблемы пришлось решать Nike и Lululemon, с чем они успешно справились. Их показатели прибыльности росли даже тогда, когда швейные гиганты были вынуждены заменить морские перевозки авиационными. Рентабельность Levi Strauss также демонстрировала улучшение: в прошлом квартале был достигнут новый рекорд по этому показателю на фоне роста цен и увеличения доли продаж в интернете. По ожиданиям большинства инвесторов, EPS компании составит $0,09 по сравнению с убытком в $0,48 на акцию год назад.