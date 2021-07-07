«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3850-3920 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ отложено на неопределенное время. Для нефтяного рынка это в первую очередь означает, что добычные квоты на август не повысятся, прогноз для ближайших кварталов также остается без изменений. Ожидаемый дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии сохраняется на уровне 1-2 млн баррелей в сутки, что способствует покупательской активности.

В то же время СМИ сообщили, что участники соглашения ОПЕК+ обсуждали возможность фактического снятия ограничений на добычу в ближайшие несколько кварталов. На наш взгляд, это свидетельствует об усилении давления на производителей со стороны крупнейших потребителей и о повышении инвестиционных рисков, обусловленных нерыночными факторами.

В лидерах роста на сегодняшних торгах в России акции Роснефти, Газпрома, Газпром нефти, а также префы Сургутнефтегаза.

Дополнительную поддержку бумагам Газпром нефти оказало заявление менеджмента о том, что ни сложная внешнеполитическая ситуация, ни санкции не вредят сотрудничеству компании с рядом ее европейских партнеров.

В правительстве обсуждается «донастройка» налоговой системы, в результате которой в бюджет должно ежегодно поступать дополнительно 400 млрд руб. в 2022-2024 годах. Планируется, что пересмотренные размеры налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли и акцизов обеспечат 190 млрд руб. ежегодных поступлений в госбюджет. Более 100 млрд руб. должно принести повышение НДПИ для металлургической отрасли.

Опасения в связи с новым ужесточением налогообложения оказали давление на акции Алросы. Для компании повышение налога на добычу полезных ископаемых будет означать потерю примерно 7% годовой EBITDA, и это максимум в отрасли.

Сохранение позитивной динамики нефти дает основание рассчитывать на умеренный рост российского рынка, ограниченный техническими факторами. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3850-3920 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,90-74,25 и 86,65-87,70 соответственно.