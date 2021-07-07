Комментарии

ПСБ: Хорошие данные по запасам в США могут вернуть Brent на траекторию роста, в диапазон 75-78 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ На фоне неопределенности вокруг ОПЕК+ в нефти вчера прошла волна фиксации прибыли: Brent опустилась ниже 75 долл./барр. В целом, мы считаем, что сделка ОПЕК+ будет согласована в том или ином виде, так как ее отмена чревата неконтролируемым наращиванием предложения при еще нестабильном спросе, что уведет рынок в состояние профицита предложения и сильно опустит цены на нефть. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, завтра - от Минэнерго США. Хорошие данные могут вернуть Brent на траекторию роста, в диапазон 75-78 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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