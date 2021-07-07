ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи обновил максимум

Российский фондовый рынок во вторник к вечеру движется разнонаправленно, хотя весь день провел в «зеленом». Мало-помалу, но индекс МосБиржи все-таки обновил максимум на уровне 3915 пунктов. Восходящий торговый канал здесь сформирован от 3 ноября прошлого года и пока только получает подтверждения. Индекс РТС стабилизировался около 1649 пунктов и готов двигаться в диапазоне 1640-1680 пунктов.

Расписки TCS — любимая «игрушка» инвесторов в этом году, они снова растут и бьют все рекорды жизнеспособности. Бумага без фундаментальной опоры рвется через 6850 руб. к новому пику 6991 руб. Впереди цель на 7000 руб., и ее достичь будет несложно.

Помимо этого в сегодняшних фаворитах спроса фигурируют акции компаний нефтегазового сектора - это неудивительно, потому что сырьевой рынок тоже обновляет максимальные отметки. Акции «Роснефти» отыграли предыдущее локальнее снижение и готовы вернуться к 518 руб., откуда покупатели смогут повторно протестировать пик на уровне 586,95 руб. Бумаги «Газпрома», «Новатэка» и «Лукойла» тоже в хорошем плюсе.

Под давлением во вторник остаются акции «Алроса». Бумага отыгрывает дивидендный гэп вниз — реестр закрылся два дня назад, на это потребуется много времени, учитывая сложности с финансовым потоком на фоне низкого спроса на продукцию. При этом само фундаментальное положение компании вполне стабильное, у бизнеса «Алроса» низкая долговая нагрузка, и это работает в безусловный плюс. В моменте акции могут снижаться в область 120 руб. Для того, чтобы вернуться к 130-135 руб., потребуется время.

Хуже рынка смотрятся акции «ВТБ», которые обновили трехнедельный пик, и теперь рынок корректирует позиции.

Доллар США сегодняшний день провел в консолидации вокруг отметки 73,44 руб., но к вечеру двинулся выше, в сторону 74,40. Пара доллар/рубль может балансировать в коридоре 73,50-74,50 руб. Евро стоит 88,01 руб. и может двигаться в пределах 87,20-88,20 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»