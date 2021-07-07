ПСБ: Индекс МосБиржи уже сегодня будет проторговывать 3850-3900 пунктов в ожидании "минуток" ФРС

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

По итогам вторника мировые рынки снизились. Индексы развитых и развивающихся рынков вчера понесли умеренные потери (MSCI World: -0,2%; MSCI EM: -0,6%), негативно отреагировав на более слабый, чем ожидалось, блок экономических данных. Так, промышленные заказы в Германии неожиданно упали на 3,7% м/м (ожидался, согласно консенсусу Refinitiv, рост на 1,4%), а июльское значение индекс экономических настроений ZEW в стране – с 79,8 пунктов до 63,3 пунктов, минимума с января. Причем схожее падение продемонстрировав и аналогичный индикатор по еврозоне в целом, указывая на риски спада экономической активности и приведя к коррекции европейских биржевых индексов и цен на сырье. Кроме того, негативной оказалась и публикация ISM в секторе услуг США за июнь, опустившегося до 60,1 пунктов, минимума с февраля (консенсус ждал ухода к 63,5 пунктам с 64 пунктов в мае), заставив инвесторов более консервативно оценивать ближайшие перспективы мировой экономики и повысив спрос на безрисковые активы (доходность 10-летних UST упала вчера к 1,35%, минимумов с конца февраля). В результате давление на товарных рынках усилилось, приведя к волне фиксации прибыли в циклических секторах и снижению индексов S&P500 (-0,2%) Dow Jones IA (-0,6%), в то время как технологический NASDAQ Composite (+0.2%) остался в «плюсе» и инерционно обновил максимумы.

Обстановку на мировых рынках по состоянию на утро среды мы оцениваем как близкую к нейтральной. Рынки испытывают дефицит значимых новостей. Так, фьючерсы на американские индексы находятся в символическом «минусе» в ожидании сегодняшней публикации «минуток» ФРС и данных по запасам нефти в США от API. Азиатские рынки акций вновь демонстрируют разнонаправленную динамику умеренной амплитуды: корейский и японский рынки и под давлением, хотя китайский Shanghai Composite повышается, отыгрывая потери начала недели, как австралийский S&P/ASX200. Определенную поддержку рынкам оказывает стабилизация ситуации на товарных рынках: цены на нефть и промышленные металлы также пытаются подрасти и компенсировать вчерашние потери при поддержке повышения доходности UST. Мы не ждем сильных движений мировых рынков сегодня.

Индекс МосБиржи вчера впервые в истории протестировал отметку 3900 пунктов, вновь ведомый акциями нефтегазового сектора, однако не смог удержаться выше нее и растерял весь внутридневной рост вслед за достаточно резкой просадкой нефтяных котировок. В лидеры роста по итогам дня вышли привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,0%), Газпром нефти (+2,0%) и TCS Group (+2,0%), сумевшие вместе с индексом обновить максимумы, а также акции Мостотреста (+2,5%), с середины июня постепенно восстанавливающие свои позиции, но по-прежнему смотрящиеся перепроданными. Сумели сохранить инерцию к росту и акции Газпрома (+0,8%). В аутсайдерах дня – вновь акции металлургического и горнодобывающего сектора, где отметим резкий откат курса акций Распадской (-4,2%), скорректировавших часть бурного роста предыдущего дня, и акции АЛРОСА (-2,9%). Ввиду не вполне однозначной внешней конъюнктуры индекс МосБиржи сегодня может продолжить проторговывать диапазон 3850-3900 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона. Несмотря на некоторый откат цен на нефть, на нефтегазовый сектор по-прежнему смотрим позитивно ввиду приближающихся дивидендных «отсечек» по ряду «фишек» и дефицита идей в других секторах.

ПАО "Промсвязьбанк"