ИАЦ «Альпари»: Рубль пострадал от ухода от риска

Во вторник, 6 июля, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 1,31%, до 74,42 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 88,03 руб., фунт/рубль — на 0,97%, до 102,65 руб.

Утренняя торговая сессия на Мосбирже открылась снижением по иностранным валютам. Рубль торговался в плюсе около семи часов на фоне дорожающей нефти. Цена марки Brent повышалась до $77,80.

Ближе к американской сессии рубль оказался под давлением из-за ухода от риска. Доллар, йена и облигации США выступили защитными активами. Покупки доллара последовали после выхода разочаровывающих результатов опроса института экономических исследований ZEW для Германии и еврозоны. Индексы экономических настроений на июль упали как в Германии, так и в Еврозоне. Они вызвали падение евро и продажи европейских акций.

Обвал евро потащил за собой весь рынок. Рост индекса доллара также ускорился от падения европейских и американских индексов и распродаж фьючерсов на нефть и золото.

Обвал нефтяных котировок на 3% и уход от риска больно ударили по рублю, что пара доллар/рубль подскочила до 74,80 руб. Также неблагоприятным фактором для рубля могло стать предстоящее увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Индексы ISM и PMI по деловой активности в секторе услуг оказались хуже ожиданий. Видимо, рынки проигнорировали эти показатели из-за предстоящей публикации протокола FOMC.

В среду, 7 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,29 (-0,82%) за баррель. Позиции ухудшились из-за смены внешнего фона. ОПЕК+ со своими союзниками не могут договориться, что заставило некоторых покупателей фиксировать прибыль по длинным позициям в нефти. Рубль сегодня открылся ростом, но пока это коррекция к вчерашнему росту. Ситуация для всех рынков должна проясниться после выхода протокола FOMC.

Фондовый рынок

Во вторник российские индексы закрылись разнонаправленно. Индекс МосБиржи переписал исторический максимум и достиг уровня 3915. Индекс РТС потерял 1,18%, опустившись до 1644,99 на фоне ослабления рубля к доллару и падения нефтяных котировок. Индекс МосБиржи тоже растерял всю прибыль. Почему стали уходить от риска написано выше. Индекс SP500 тоже падал на 0,97%, но смог отыграть больше 50% к закрытию.

Внешний фон на сегодня не располагает к обновлению максимумов. Рынки ожидают протоколы заседания FOMC. Рубль укрепляется, нефть торгуется в минусе. Фьючерсы на российские индексы стоят, как будто готовы пойти ниже на 0,3–0,5%. Следить нужно за динамикой индекса доллара. До публикации протоколов он может пойти на коррекцию, что благоприятно будет для индекса РТС и рубля.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»